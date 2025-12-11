Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: Zo dňa na deň a bez upozornenia

Známy slovenský moderátor a bývalá tvár diskusnej relácie televízie TA3 V politike definitívne končí v tejto súkromnej spravodajskej televízii. Rastislav Iliev to dnes oznámil na sociálnej sieti.
„Po 10 rokoch. Zo dňa na deň a bez upozornenia. Vraj pohár trpezlivosti už pretiekol a „konečne sa budem môcť slobodne venovať Instagramu a moderovaniu mojich projektov. Ale ja tak trochu šípim, že tou poslednou kvapkou bol výrok Tibora Gašpara, ktorý účelovo vytiahol V politike: „Nemôže ten úrad (ÚOO) robiť projekty, kde vystupuje Tódová, Rasťo Iliev a ďalší jendoznačne ideologicko zameraní moderátori“,“ napísal Iliev.
O stanovisko sme požiadali aj televíziu TA3.
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku