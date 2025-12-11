Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: Zo dňa na deň a bez upozornenia

Foto: Instagram (rastoiliev) / Wizzard, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
Moderátor to dnes oznámil na sociálnej sieti.

Známy slovenský moderátor a bývalá tvár diskusnej relácie televízie TA3 V politike definitívne končí v tejto súkromnej spravodajskej televízii. Rastislav Iliev to dnes oznámil na sociálnej sieti.

„Po 10 rokoch. Zo dňa na deň a bez upozornenia. Vraj pohár trpezlivosti už pretiekol a „konečne sa budem môcť slobodne venovať Instagramu a moderovaniu mojich projektov. Ale ja tak trochu šípim, že tou poslednou kvapkou bol výrok Tibora Gašpara, ktorý účelovo vytiahol V politike: „Nemôže ten úrad (ÚOO) robiť projekty, kde vystupuje Tódová, Rasťo Iliev a ďalší jendoznačne ideologicko zameraní moderátori“,“ napísal Iliev.

O stanovisko sme požiadali aj televíziu TA3.

