Radí poriadne sa opiť, schudnete viac ako 2 kg za 3 dni: Vogue v roku 1977 promoval najbizarnejšiu diétu, neskúšajte ju

To, ako sa mohol kontroverzný chudnúci plán dostať do jedného z najprestížnejších módnych magazínov na svete, nie je veľká záhada. Bolo to totiž ešte v období, kedy bolo fajčenie atraktívne, matky sa usmievali a nevideli nič zlé na tom, keď niekto fúkol cigaretový dym do kočíka s dieťaťom a mnohí stále nechápali (a stále sa takí nájdu), prečo je šoférovanie pod vplyvom alkoholu neprípustné.

Dnes sa na tejto diéte len smejeme. Avšak do pazúrov zlých rád padla v roku 1977 určite nejedna čitateľka túžiaca po štíhlom tele.

K tejto diéte, o ktorej napísal Daily Mail, nám už chýba len odporúčaných 20 cigariet denne, ktoré by čitateľkám poriadne stiahli apetít. Dosť absurdná je však aj bez cigariet.

Časopis Vogue sľuboval čitateľkám úbytok váhy zhruba 2,27 kg už za 3 dni. Čitateľky však prilákal aj z iného dôvodu — radil totiž začať piť hneď po zobudení a neprestať až do večera.

Článok informuje o bizarnej diéte z minulosti a nemá za cieľ propagovať konzumáciu alkoholu.

Tri vajcia, steak, čierna káva a fľaša vína denne

Trojdňovú „zhadzovačku“ začnete každý deň rovnako — dáte si jedno vajce natvrdo, šálku čiernej kávy a jeden pohár bieleho vína.

Na obed si dáte dve ďalšie vajcia, druhú kávu a hneď dva poháre bieleho vína.

Na večeru si vychutnáte šťavnatý steak — k nemu, samozrejme, vypijete ďalšiu šálku čiernej kávy a dopijete zvyšok fľaše.

Nutriční odborníci sú z plánu zhrození. Okrem jasných problémov, ktoré vidí hádam každý z nás (napríklad, že máte vypiť fľašu vína denne), objavili hneď niekoľko dôvodov, prečo je plán deravý asi z každej strany.

Za tri dni sa nedostanete prakticky k žiadnej vláknine, čo znamená, že vám hrozí neustála zápcha. Nenájdete v ňom odporúčanie piť vodu, pričom toľko vajíčok znamená zároveň konzumáciu obrovského množstva cholesterolu, ktorý môže byť nebezpečný.

Odborníčka Tammy Lakatos Shamesová pre DM povedala, že ľudia so zvýšenou hladinou cholesterolu by nemali konzumovať viac ako štyri vajcia týždenne. Príjem toľkého cholesterolu naviac je pre nich nevhodný, čo sa môže týkať aj konzumácie steaku.

„S touto diétou však jete takmer štyri denne. Pri steakoch sa ďalej vystavujete veľkému množstvu nasýtených tukov a môžete si upchávať cievy,“ varovala. Pred červeným a spracovaným mäsom dnes vystríha mnoho odborníkov a tvrdí, že jesť by sme ho mali s mierou.

„Ja asi ani nenájdem jedinú dobrú vec na tom, ak niekto pije denne celú fľašu vína,“ dodáva ohromene odborníčka Lara Metzová. Obidve sa zhodujú na verdikte, že podobná diéta môže pomôcť s váhou len pre nízky počet kalórií v pláne, pričom je však jojo efekt prakticky zaručený a stratu hmotnosti si jednoznačne neudržíme.