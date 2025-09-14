Putin ukazuje silu: Hlási úspešný odpal strašidelnej rakety, letí 9-krát rýchlejšie než zvuk a nedostihne ju protiraketová obrana

Reprofoto: X/ India Today Global

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko oznámilo skúšobný odpal rakety Zirkon.

Rusko v nedeľu oznámilo, že skúšobne odpálilo svoju hypersonickú raketu Zirkon a zasiahlo ňou cieľ v Barentsovom mori. Ruské nadzvukové stíhacie bombardéry Suchoj Su-34 zároveň vykonali údery v rámci spoločných vojenských cvičení s Bieloruskom.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. Raketu Zirkon odpálili z fregaty Admirál Golovko, ktorá je súčasťou ruského Severného loďstva. „Podľa objektívnych monitorovacích údajov získaných v reálnom čase bol cieľ zničený priamym zásahom,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajina zasiahla dronom jeden z najväčších rafinérskych komplexov v Rusku. Od frontu je vzdialený 1 400 kilometrov
2.
Rusi zopakovali známy manéver: Podaril sa im prienik cez tunel, boje sa stupňujú. Ukrajina hlási mŕtvych aj ranených
3.
Koniec vojny je v nedohľadne: Rusko a Ukrajina pozastavili mierové rokovania, Putin pokračuje v útokoch
Zobraziť všetky články (1228)

Do cvičenia sa zapojili aj lietadlá

Do cvičenia sa zapojili aj protiponorkové lietadlá s dlhým doletom zo zmiešaného leteckého zboru Severného loďstva. Posádky lietadiel Su-34 tiež podľa ministerstva nacvičovali bombardovanie pozemných cieľov.

Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2019 uviedol, že raketa Zirkon dokáže letieť deväťnásobnou rýchlosťou zvuku a zasiahnuť ciele na mori a na súši vo vzdialenosti viac ako 1000 kilometrov. Minulý rok šéf Kremľa vyhlásil, že spúšťajú sériovú výrobu týchto rakiet.

Organizácia Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) so sídlom v Spojených štátoch tvrdí, že rakety Zirkon pre ich nadzvukovú rýchlosť nedokážu zachytiť ani najlepšie západné protiraketové systémy, akým je napríklad systém protivzdušnej obrany Patriot americkej výroby.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové informácie o ruských dronoch ktoré dopadli na Poľsko: Odhalili záhadnú úpravu, vďake nej doleteli…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac