Putin po telefonáte s Trumpom okamžite zvolal mimoriadne zasadnutie: Prezidenti USA a Ruska by sa mali stretnúť v Maďarsku

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti Ruskej federácie. S odvolaním sa na Putinovho poradcu Jurija Ušakova o tom v piatok informovali ruské tlačové agentúry, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a Interfax.
Podľa Ušakovových slov ruský prezident poskytol Rade bezpečnosti podrobný brífing o telefonáte so svojím americkým náprotivkom.
„Včera večer, hneď po telefonickom rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ruský prezident Vladimir Vladimirovič Putin zhromaždil v Kremli stálych členov Rady bezpečnosti a podrobne ich informoval o obsahu výmeny názorov so svojím americkým kolegom,“ citovala agentúra Interfax Ušakova.
Zhoda o potrebe ďalšieho stretnutia
Prezidenti sa počas štvrtkového telefonického rokovania zhodli na organizácii ďalšieho bilaterálneho samitu o vojne na Ukrajine. Ten by sa mal počas najbližších dvoch týždňov uskutočniť v Budapešti. Trump sa v piatok stretne tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Agentúra Reuters vysvetľuje, že ruská Rada bezpečnosti je kľúčovou platformou pre prijímanie rozhodnutí v najdôležitejších otázkach národnej bezpečnosti.
Predsedá jej ruský prezident a na zasadnutiach sa zúčastňujú aj jej podpredseda Dmitrij Medvedev, tajomník Sergej Šojgu, ministri obrany, zahraničných vecí a vnútra či šéfovia bezpečnostných služieb.
