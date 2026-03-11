Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“

Na sociálnych sieťach okrem iných rezonuje v poslednom čase téma incel kultúry. Ozývajú sa muži hovoriaci o tom, že ženy po určitom veku strácajú hodnotu. Ak nemajú deti, ničím v spoločnosti neprispeli. Rodenie detí by podľa nich mali uprednostniť pred vzdelaním či kariérou. To najdôležitejšie je výzor a atraktivita. Na tému incel kultúry sme sa rozprávali so psychologičkou MSc. Denisou Debreckou.
MSc. Denisa Debrecká je psychologička a autorka kníh Moderná psychológia a Moderné zdravie. Ľuďom pomáha zvládať stres, úzkosť a rôzne náročné situácie v modernom svete. Súčasťou moderného sveta sú aj sociálne siete a influenceri. Čoraz viac očí sa upiera na incelov, ako je napríklad Clavicular. Zaujímalo nás, prečo ich popularita narastá a kto a ako sa vlastne stane členom incel komunity.
Ako by ste z pohľadu psychologičky popísali incel komunitu?
Problém nie je samotná frustrácia – tá je prirodzená. Problém nastáva, keď sa z osobnej skúsenosti vytvorí rigidný príbeh o svete, napríklad, že ženy sú povrchné, že vzťahy sú nespravodlivé, alebo že muž je obeť systému. Vtedy sa z frustrácie stáva identita a ideológia.
Aké sú najčastejšie mýty o ženách a vzťahoch, ktorým incel komunita verí?
Veľa týchto presvedčení vychádza z veľmi zjednodušeného pohľadu na ľudské správanie. Napríklad predstava, že ženy si vyberajú len malé percento „najatraktívnejších“ mužov, že vzhľad je jediná vec, ktorá rozhoduje o vzťahoch, alebo že ženy sú prirodzene manipulatívne či vypočítavé.
V realite sú vzťahy oveľa komplexnejšie – a to si nemyslím len ja, je to veda. Výskum nám totiž dlhodobo ukazuje, že stabilné partnerstvá vznikajú skôr na základe kompatibility, hodnotového súladu, komunikácie a emocionálnej zrelosti ako na základe jedného parametra, akým je status či vzhľad.
Čo podľa vás spôsobuje, že mladí muži obdivujú influencerov, ktorí považujú ženy za menejcenné?
Veľká časť týchto influencerov ponúka veľmi jednoduchý príbeh sveta, čo je vždy pre ľudí lákavé – videli sme to nespočetne veľakrát aj v histórií, napríklad v otázke politickej ideológie. Ak sa niekomu nedarí v práci, vo vzťahoch alebo sa cíti neistý, dostane jednoduché vysvetlenie: problém nie je v komplexite života, ale v „systéme“, v ženách alebo v tom, že muž nie je dosť dominantný.
Problém môže byť taktiež v tom, že frustrácie a bolesti tínedžerov a mladých ľudí často neberieme ako spoločnosť vážne a zľahčujeme ich. Pre niektorých mladých mužov je to prvý moment, keď majú pocit, že ich niekto oslovuje a berie vážne ich frustráciu.
