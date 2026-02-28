Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí

Foto: Instagram/ clavicular0

Petra Sušaninová
Influencer vyvoláva jednu vlnu pohoršenia za druhou.

Zdá sa, že influencerom sa dnes môže stať každý, kto má kameru a prístup na internet. Avšak spôsob, akým sa ľudí snaží ovplyvniť muž vystupujúci pod prezývkou Clavicular, je desivý. Jeho prioritou je jeho zovňajšok. Ľuďom okrem iného radí dosiahnuť ideálny tvar tváre za pomoci kladiva.

Zovňajšok nadovšetko

Ako sa dozvedáme z webu International Business Times, Braden Peters, známy pod prezývkou Clavicular, sa preslávil na Kick, teda na jednej z najrýchlejšie rastúcich platforiem pre živé vysielanie v Amerike. Zároveň však ide o platformu známu tým, že toleruje aj extrémny obsah. Podľa Mail Online sa na nej mal objaviť aj obsah vyobrazujúci týranie či dokonca smrť človeka.

Clavicular má len 20 rokov a už sa na neho upiera mnoho očí. Avšak nie z tých správnych dôvodov. Vo svete internetu prerazil najmä vďaka tzv. „looksmaxxingu“. Ide o rôzne stratégie zamerané na to, ako čo najviac vylepšiť svoj zovňajšok. Niektorí sa spoliehajú na rovnováhu v stravovaní, pravidelné cvičenie či intenzívnu starostlivosť o vlasy a pokožku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Clavicular (@clavicular0)

Podľa BBC to však nie je také jednoduché, ako sa zdá na prvý pohľad. Looksmaxxing má svoje korene v incel fórach. Incel je slovo odvodené od involuntarily celibate, teda v nedobrovoľnom celibáte. Hoci pôvodne význam nebol hanlivý, v súčasnosti popisuje skupinu ľudí, zvyčajne heterosexuálnych mužov, ktorí si nedokážu nájsť partnerku, no vinia z toho ženy, ktoré vnímajú ako podradné.

Extrémne metódy

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čím sa Clavicular preslávil;
  • prečo skončil v rukách polície;
  • aké kontroverzné názory zastáva;
  • koľko zarába tým, že ľuďom radí, ako vyzerať lepšie.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

