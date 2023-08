Prvýkrát od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vyšlo tlačené vydanie časopisu Playboy: Na titulke je zranená modelka

Prvýkrát od začiatku invázie ruských síl Ukrajinu vyšlo tlačené vydanie časopisu Playboy. Na obálke je modelka a televízna moderátorka Iryna Bilocerkovecová, ktorá bola ťažko zranená v prvých dňoch vojny v Kyjevskej oblasti a absolvovala niekoľko operácií, informovala v nedeľu na svojej stránke nemecká spravodajská televízia n-tv.

„Lekári na Ukrajine povedali, že pravdepodobne zomriem. Ale ja som s nimi nesúhlasila,“ hovorí v rozhovore Bilocerkovecová, ktorej manžel pracoval pre starostu Kyjeva Vitalija Klička. Jej deti mali šťastie a z ostreľovania vyviazli bez zranení.

Priviezli ju do Berlína a niekoľkokrát operovali. „Nešlo o to, aby som zostala krásna. Otázka znela, či budem žiť, alebo nie,“ uviedla. Pohľad do zrkadla bol vtedy ťažký: „Chýbalo mi jedno oko, všade trčali hadičky a pre operáciu som mala oholené vlasy. Všade stehy, jazvy, rany: Bola som ako Frankensteinova príšera.“

Nové číslo obsahuje rozhovory aj s ďalšími účastníčkami projektu Women stay strong (Ženy zostávajú silné). Je venované ženám, ktoré boli zranené v dôsledku ruskej agresie.

Číslo nepôjde do bežného predaja, ale bude zaslané armáde, nemocniciam a tylovým veliteľským stanovištiam, píše sa na webovej stránke Playboya.

„Vojna nás všetkých navždy zmenila. Niektorých z nás postihla menej, iných viac, ale nikto nezostal rovnaký,“ píše ďalej Playboy. „To, ako prežijeme tragické zmeny, závisí od každého z nás. Bez ohľadu na to, čo sa stane, musíme sa navzájom podporovať a kráčať touto temnotou spoločne.“