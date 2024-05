Dávate chlieb do mrazničky a uchovávate si ho na neskôr? Toto by ste mali o tom vedieť

Pre niekoho je to bežná prax, iní také niečo odmietajú a radšej, hoc aj každý či každý druhý deň idú do obchodu a kúpia si čerstvý chlieb. Mrazenie chleba ale podľa vedcov nemusí byť vôbec zlý nápad, aj keď i tu existujú nejaké tie „ale“.

Článok na portáli The Conversation od dietológa Duanea Mellora z Astonovej univerzity v anglickom Birminghame opisuje nový trend na sociálnej sieti Tik-Tok, kde sa tvrdí, že zmrazený chlieb je pre človeka zdravší. Je to naozaj tak?

Doktor Mellor, možno pre niekoho prekvapujúco tvrdí, že je to naozaj pravda. Druhým dychom ale dodáva, že skutočné účinky na zdravie sú veľmi malé a výhody mrazenia chleba súvisia najmä s jeho dlhšou trvanlivosťou.

Čerstvý vs. mrazený

Keď sa chlieb upečie, škroby v múke sa zväčšia a zvláčnejú. Tieto škroby sú potom ľahšie stráviteľné a telo z nich jednoduchšie získa z glukózu. Avšak táto rýchlo dostupná glukóza môže zvýšiť hladiny inzulínu, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť, že sa budeme cítiť hladnejší.

Ak sa ale tieto škroby schladia, tak tie sa následkom tejto teploty zmenšia a stanú sa z nich rezistentné škroby. Tie potom naše telo ťažšie rozkladá, čo napokon spôsobí menší nárast cukru v krvi a následného rastu inzulínu.

To, do akej miery sa udeje premena škrobov v chlebe, závisí aj od samotného pečenia, aj od schladenia. Ak sa chlieb dá do mrazničky, vytvoria sa rezistentnejšie škroby ako napríklad pri vložení do chladničky. Zmrazenie navyše zadrží vodu, vďaka čomu chlieb ostane čerstvejší a mäkší.

Je dobré mraziť chlieb?

Štúdia publikovaná v časopise Nature skúmala účinok mrazeného bieleho chleba na 10 zdravých dobrovoľníkoch. Porovnávali chlieb z obchodu a domáci chlieb.

Pri domácom chlebe sa ukázalo, že zmrazenie a rozmrazenie znížilo hladinu cukru o 31 % počas dvoch hodín, pričom ešte aj opečenie chleba znížilo hladinu o 39 %. Opekanie čerstvého chleba zníži hladinu cukru o 25 %.

Avšak, ak sa použil chlieb z obchodu, zmrazenie nezlepšilo reakciu na hladinu cukru v krvi. Prečo to tak je, nie je zrejmé, dôvodom môžu byť použité prísady či spôsoby pečenia. Treba pripomenúť, že v tejto štúdii mohol byť použitý toastový chlieb, ktorý sa u nás štandardne nepokladá sa bežný chlieb z obchodu.

Mellor síce priznáva, že zmrazenie môže znížiť cukor v krvi, avšak samotný vplyv na priberanie či riziko vzniku chorôb ako je napríklad cukrovka 2. typu bude pravdepodobne malý.

Najväčším prínosom zmrazovania chleba tak je prevencia pred plytvaním a to, že máte vždy po ruke chlieb, ktorý je po rozmrazení podobne čerstvý ako vtedy, keď ste ho priniesli domov.