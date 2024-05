Vo vodárenstve chýbajú peniaze, niektoré domácnosti by v budúcnosti mohli prísť o pitnú vodu. Budú sa zvyšovať ceny?

Pitnú vodu dnes berú ako samozrejmosť mnohí Slováci a v štandardnej domácnosti nesmie chýbať. Podľa najnovších informácií je však vodárenský sektor v alarmujúcom stave. Upozornili na to mestá a obce, informujú Správy RTVS.

Podľa dostupných informácií malo problémy spôsobiť dlhodobé podfinancovanie celého sektora. Dôsledkom neho nemajú vodárenské spoločnosti peniaze na potrebné investície, čo by v budúcnosti mohlo spôsobiť komplikácie s dodávkami pitnej vody do niektorých domácností.

„Je to zásadný problém, ktorý sa skutočne dve desaťročia neriešil. Pokiaľ sa nezmenia kalkulačné vzorce, pokiaľ sa nebudú rešpektovať vstupy, ktoré nám do cien vodného a stočného reálne vstupujú, my nebudeme v horizonte niekoľkých rokov schopní garantovať dodávku pitnej vody,“ upozornil predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.

Prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha hovorí o tom, že na obnovu budú potrebovať približne 40 % navýšenie ceny vodného a stočného. Výkonný riaditeľ Združenia slovenských spotrebiteľov Miroslav Tulák naznačil, že hospodárenie vo vodárenstve nemusí byť najefektívnejšie.

„Je chyba, že sa nesnažia nájsť rezervy vo svojej činnosti, že nevedia hospodáriť efektívnejšie, lepšie. Lebo si pamätáme, že v roku 89 bola bežná cena vody jedného kubíka, vodné aj stočné 90 halierov. Momentálne sa to blíži k trom eurám, 90 korún, teda stonásobne vyššie, pritom ceny stúpli 12 – 12,5 krát,“ uviedol.

Celý postup by mal ďalej ZMOS koordinovať s vodárenskými spoločnosťami pri riešení tejto situácie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví deklaroval, že bude chrániť slovenské domácnosti pred neprimeraným zvyšovaním cien.