Boli sme vo vychválenej reštaurácii zo šou Na nože: Čakali sme na stôl a za obed zaplatili 40 eur. Toto nás prekvapilo

Fanúšikovia Na nože si včera mohli vychutnať už 11. časť tretej série. Tá pomaly, ale isto končí, a vyzerá to tak, že na štvrtú sériu si počkáme. Finále tretej si užijeme už budúci týždeň a sme na ňu mimoriadne zvedaví. Rovnako, ako aj do predchádzajúcich reštaurácií z Na nože sme sa hladní vybrali aj do Kremnice, konkrétne do poľovníckej reštaurácie Silvanus.

Poľovnícka reštaurácia Silvanus sa nachádza v historickom centre Kremnice, neďaleko výrobne preslávených Atkáryho kremnických krumplí, ktoré pri návšteve tohto mesta v srdci Slovenska určite ochutnajte. Len sa pripravte na vyššiu cenu, za tri sme zaplatili 9 eur, no sľubujeme, že stojí za to ich „obetovať“. Ale späť k reštaurácii. Vďaka svojej polohe môže pritiahnuť množstvo návštevníkov. O čom sme sa presvedčili aj na vlastnej koži.

Šéfkuchára Martina Nováka zavolal syn majiteľa reštaurácie, ktorý tu zároveň aj pracuje a ako sme si všimli, stará sa napríklad o sociálne siete podniku. Chcel ukázať svojmu otcovi, že vymýšľať každý jeden deň úplne nové menu pozostávajúce z viac ako desiatky jedál nemusí byť najlepší nápad a ide to aj do peňazí.

Druhá najhoršia kuchyňa, v akej bol

Čo sa týka samotného jedla, Martin Novák bol s ním už pri svojej prvej návšteve relatívne spokojný. Samozrejme, mal nejaké pripomienky, no skôr upozornil na to, že reštaurácia bola „vyžitá“. Zo stien sa lúpala omietka, priestory boli tmavé a vyžadovali si nejaké tie úpravy.

Najväčší šok na neho čakal v samotnej kuchyni. „Asi druhá najhoršia kuchyňa, akú som v tomto celom projekte zažil,“ zhodnotil šéfkuchár. Kritizoval skladovanie potravín, ich zbytočne obrovské množstvo, ale aj samotné podmienky, v akých sa tu pripravuje jedlo.

To sa ale rýchlo zmenilo

Po tom, ako Martin Novák upozornil na tieto problémy, majiteľ reštaurácie dal na jeho slová, a keď sa vrátil po mesiaci, bolo vidieť kroky vpred, ktoré spolu so svojím tímom v reštaurácii urobili aj bez neho. Čo sa týka priestorov, vďaka šou prešli premenou a môžeme potvrdiť, že počas našej návštevy pôsobili príjemne.

Keďže sme po predchádzajúcich návštevách reštaurácií z Na nože očakávali, že po stredajšom odvysielaní tu bude vo štvrtok plno, rozhodli sme sa prísť na obed už v stredu, aby sme sa návalu ľudí vyhli. Neúspešne, čo je však pre samotnú reštauráciu skvelá správa a prajeme jej, aby to tak bolo každý jeden deň. Obed počas slnečného sviatočného dňa sa rozhodlo tráviť na tomto mieste toľko ľudí, že vo vnútri a aj na terase praskala vo švíkoch. Kým sme si našli voľný stôl, niekoľkokrát sme ju celú prešli a dokonca aj chvíľu čakali spoločne s ďalšími ľuďmi, kým sa nejaký stôl uvoľní. Išlo to však rýchlejšie, ako sme si mysleli, čo nás potešilo.

Zostali sme milo prekvapení

