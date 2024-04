Prekliaty klub Johnnyho Deppa: V The Viper Room zomrel brat Joaquina Phoenixa, kultové miesto môžu čoskoro zbúrať

Na svete možno navštíviť množstvo legendárnych podnikov, ktorých povesť je naštrbená a popretkávaná škandálmi. Niektorým to uškodilo, iným naopak dopomohlo ešte k väčšej popularite. Keď sa herec Johnny Depp spolu s ďalšími (menej známymi) partnermi rozhodol otvoriť klub v centre Hollywoodu, dalo sa predpokladať, že jeho meno bude poznať každý. A tak sa aj stalo. Nikto však nikdy nepredpokladá, že by sa mohol stať dejiskom úmrtí, drogových incidentov a ďalších pochybných udalostí. Toto je The Viper Room.

Jeho názov je rovnako slávny ako mená jeho zakladateľov. Keď Johnny Depp spolu s hereckým kolegom Salom Jencom a partnermi Chuckom E. Weissom a Gibbym Haynesom v roku 1993 otvorili The Viper Room, malo ísť predovšetkým o klub, aký na Sunset Boulevard v západnom Hollywoode vždy chýbal. Mal byť niečím viac, než len ďalším klubom v rade. Mal byť miestom, kde sa diali vec, kde sa kultúra stretávala s hudbou a kde sa rodili legendy. Mal byť miestom, z ktorého sa zážitky nikdy nedostanú mimo jeho steny a kam sa každý bude chcieť vracať. K tomu všetkému mal byť tiež priestorom, za ktorého brány sa nedostane len tak hocikto. Alebo ako sa to vezme.

Po jeho otvorení vtedajší majitelia všetko do bodky splnili. The Viper Room sa stal jedným z najznámejších podnikov nielen v Hollywoode, ale po celom svete. K tomu ale dopomohli najmä drogové excesy jeho návštevníkov, úmrtie talentovaného herca a ďalšie nie úplne legálne veci, ktoré sa v jeho náručí diali.

Z potravín miesto plné hudby

The Viper Room vznikol na mieste, ktoré vždy dýchalo rušným životom. V roku 1920 tam bol obchod s potravinami, ktorý bol v prevádzke takmer 20 rokov. V roku 1947 priestor prerobil na nočný klub Cotton Club známy mafián Mickey Cohen. Ten ale dlho nevydržal a priestor postupne prechádzal od jedného majiteľa k druhému. Len počas jednej dekády sa klub premenoval a pretransformoval na tri odlišnejšie prevádzky. Z Cotton Club bol The Greenwich Village Inn, potom Rue Angel a The Last Call. Vždy ale išlo o miesto, ktoré dýchalo rušným životom. A najmä hudbou.

Od roku 1951 bolo miesto známe ako The Melody Lounge, kam chodili miestni za zábavou a kvalitným alkoholom. Bar vydržal do roku 1969, kedy ho opäť prevzal nový majiteľ a premenoval ho na Filthy McNasty´s a v roku 1980 dostal priestor do rúk opäť niekto iný. Vydržal však najdlhšie.

Útočisko pre celebrity

Keď tu v 80. rokoch otvorili jazzový klub The Central, stalo sa z neho kultové miesto najmä pre takzvané „jammovacie večery“. Počas tých sa na pódiu stretávali komerčne známi hudobníci, ktorí spolu (ne)plánovane vystupovali a hrali pre návštevníkov. Joe Cocker, Brian Setzer, Jeff Baxter aj Chuck E. Weiss v klube The Central pravidelne vystupovali a aj ho radi vo voľnom čase navštevovali. Klub bol útočiskom aj pre mnoho ďalších známych celebrít, a to nielen z radov hudobníkov. Bolo prakticky nemožné v ktorýkoľvek večer tam nestretnúť niekoho mediálne známeho. Vysedávať v ňom zvykol dokonca aj Johnny Depp.

V roku 1993 ale klub zatvorili a dlho to vyzeralo, že nadobro. Weiss ale Deppovi vnukol myšlienku, že by sa mal priestoru chopiť, prerobiť ho, zrevitalizovať a premenovať. A Johnnymu sa myšlienka vlastného podniku, ktorý bude slávnejší než je on sám, náramne pozdávala.

