Unikli viacerým, najznámejší je len jeden: Toto sú najslávnejšie sex videá svetových celebrít, ktoré nemal nikto vidieť

Byť celebritou, alebo aspoň mediálne (a verejnosti) známou osobou so sebou prináša aj určité obety. Jednou z nich je súkromie, ktoré sa takýmto osobnostiam len veľmi ťažko chráni. Svoje o tom vedia najmä tie celebrity, ktoré musia doslova odháňať od seba zástupy paparazzov, kdekoľvek sa práve nachádzajú. No a osobitnou kategóriou celebrít, ktoré nevedia, čo je to súkromie, sú nepochybne tie, z ktorých súkromných archívov sa na svetlo sveta dostali materiály, ktoré nemal nikto vidieť. A to priamo z ich spálne.

Jedným z najkontroverznejších a najdiskutovanejších fenoménov v bulvárnych médiách sú nepochybne intímne videozáznamy celebrít, známe aj pod názvom „sex tapes“. Tieto často na verejnosť unikajú bez vedomia ich protagonistov, vyvolávajú vášnivé diskusie o etike, súkromí a moci médií – v tomto prípade sile internetu.

Dostať sa k domácemu súkromnému videu, na ktorom je vidieť celebrita oddávajúca sa posteľnými radovánkam so svojou partnerkou alebo partnerom, bolo kedysi ťažšie. Doba internetu a nástup smart zariadení však začali hrať v neprospech nášho súkromia. Nahliadnuť do spálne (alebo kdekoľvek sa intímnym radovánkam tá-ktorá celebrita oddávala) je však v súčasnosti podstatne ľahšie.

Na verejnosť ich uniklo už niekoľko a výnimkou nie sú dokonca ani česko-slovenské známe osobnosti. Nasledujúca osmička „sex tapes“ patrí ale medzi tie najznámejšie.

Pamela Anderson

Bola jednou z prvých, a to bol vtedy ešte internet prakticky v plienkach. Svetoznáma videokazeta, na ktorej si to hviezda Pobrežnej hliadky (Baywatch) užíva so svojím vtedajším manželom, hudobníkom Tommym Lee, patrí medzi najznámejšie spomedzi „sex tapes“. Slávna bola natoľko, že o celom incidente vznikla aj 8-dielna miniséria pod názvom Pam & Tommy.

Videokazetu so záznamom z ich domova ukradol nespokojný dodávateľ. Najskôr sa kopírovala len medzi zvedavými záujemcami. V roku 1997 sa ale dostala na internet a už to išlo. Nájsť ju na stránkach pre dospelých nie je problém ani dnes.

