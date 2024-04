Strategická mapa odhalila, aký by bol ďalší cieľ Putina, ak by porazil Ukrajinu: Táto časť Európy by bola v ohrození

Aktuálna vojenská situácia na Ukrajine naznačuje dlhodobejší prospech Ruska, ktoré už opakovane naznačilo, že podpora Spojených štátov, Európskej únie a iných krajín môže viesť na pokraj priameho konfliktu s ďalšími mocnosťami. Súčasná situácia tak núti odborníkov, politikov a analytikov k prognózam, aké by mohli byť ďalšie ruské ciele v prípade vojenskej expanzie na územie Európy. Správu priniesol portál CNN Prima, s odvolaním sa na analýzu Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Ďalším vojenským cieľom by podľa analýzy mohli byť krajiny Pobaltska – Estónsko, Litva a Lotyšsko, a to s cieľom prerušovať suvalský koridor (Suvalský priesmyk) medzi severozápadným Bieloruskom a Kaliningradom. Podľa komentára Jana Macháčka, predsedu správnej rady IPPS, s odkazom na Wolfganga Münchaua z novín Financial Times, tento úsek predstavuje jedinú pozemnú spojnicu medzi pobaltskými krajinami s Európou, rovnako ako medzi členskými krajinami NATO.

Ako ďalej dodáva ISW na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti X: „Súčasná americká debata o poskytovaní dodatočnej vojenskej pomoci Ukrajine je čiastočne založená na predpoklade, že vojna zostane na mŕtvom bode bez ohľadu na kroky USA. Tento predpoklad je nepravdivý. Ruské pokroky urýchlia chýbajúcu naliehavú americkú akciu.“

NEW: The current US debate about providing additional military assistance to Ukraine is based in part on the assumption that the war will remain stalemated regardless of US actions. That assumption is false. Russian advances will accelerate absent urgent American action. 🧵(1/8) pic.twitter.com/C6VGjcWrdF

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 16, 2024