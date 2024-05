Realitný maklér pobúril internet: Neuveríte, za aký byt si vo vysnívanom meste mnohých Slovákov pýtajú cez 1 100 eur mesačne

Jeden z najväčších cestovateľských snov mnohých Slovákov je bezpochyby aj ikonický New York. Mesto, ktoré väčšina z nás vníma z televízie od útleho detstva, však ani zďaleka nie je pre každého. Už samotný výlet do tejto metropoly vie poriadne zaťažiť nejednu peňaženku, no oveľa horšie to je pre tých, ktorí sa vo „Veľkom jablku“ rozhodnú žiť natrvalo.

Dôkazom je aj video od realitného makléra Omera Labocka, ktorý na svojom instagramovom profile pravidelne zdieľa rôzne možnosti bývania v srdci New Yorku. Jeho videá sú často predmetom diskusií, pričom jednu z najväčších vyvolal maličký bytík na Manhattane. Technicky ide iba o jednu úzku miestnosť so skriňou, ktorej chýba akékoľvek ďalšie sociálne vybavenie. „Kde je kúrenie? Kde je kuchyňa? Kde je záchod? Je takéto bývanie vôbec legálne?“ pýta sa jeden z komentujúcich.

„Toto je iba spálňa, nič viac,“ skonštatoval ďalší. Ako ďalej z videa vyplýva, zariadenia ako toaleta či sprcha v byte skutočne nie je, prípadný záujemca sa musí uspokojiť s takzvanou zdieľanou kúpeľňou, ktorú možno niektorí poznajú z hostelov či zo starých ubytovní. V komentároch sa mnohí ľudia zhodli, že takýto druh nehnuteľností skutočne nie je možné považovať za byt, nakoľko nespĺňa ani základné parametre toho, čo by slušné bývanie obsahovať malo.

Povestnou čerešničkou na torte je cena, za ktorú sa newyorský bytík prenajíma. Mesačný poplatok je na úrovni 1 200 dolárov, čo v prepočte vychádza na viac ako 1 110 eur. V takýchto sumách sa napríklad v Bratislave pohybujú moderné dvojizbáky v dobrej lokalite, respektíve štandardné trojizbové zariadené byty. Ide tak teda o ďalší dôkaz toho, aké náročné je žiť v New Yorku. Cena nehnuteľností vo veľkých zámorských mestách bola už neraz diskutovaná a jej dôsledkom je aj vysoký podiel ľudí žijúcich na uliciach.