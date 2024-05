Túžila po manželovi, no zistila, že nechce mať sex. 8 dní po svadbe urobila ohavný čin, takto sa na to prišlo

Jej snom bola dokonalá svadba s dokonalým mužom. Codyho Johnsona stretla počas Halloweenu v roku 2011. O rok sa z nich stali manželia. Jordan Linn Graham však neuniesla ťarchu svojho predchádzajúceho, silne nábožensky založeného života v kombinácii s manželskými povinnosťami.

Intímnostiam sa v mladomanželskom zväzku vyhýbala prvých osem dní. Potom svojho muža zabila.

Bola to love story ako každá. Až kým ich smrť nerozdelila.

Dievča s prísnou náboženskou výchovou

Narodila sa do augustového dňa v roku 1991. V tom čase bol najväčší hit kapely Nirvana „Smells Like Teen Spirit“ pripravený na vypustenie do rádií.

„Za zhasnutými svetlami je to menej nebezpečné,“ znie v piesni. Jordan Linn Graham jedného dňa usúdi, že menej nebezpečné je to bez manžela.

Ešte skôr však spolu so svojou rodinou prežila prvé roky života vo vidieckom meste jednej z najkrajších oblastí Spojených štátov, neďaleko národného parku Glacier.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok 0,99€ Prihlásiť sa Ponuka predplatného