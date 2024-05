Ľudia neveria, že je to náhoda: Rýchlosť svetla a zemepisná šírka Veľkej pyramídy v Gíze je úplne rovnaká

Na zemi nájdeme len málo objektov, ktoré sú opradené toľkými záhadami a tajomstvami ako egyptské pyramídy v Gíze. Tieto monumentálne stavby, medzi ktorými je najznámejšia asi Chufuova (Cheopsova či Veľká) pyramída, patria medzi 7 divov sveta, pričom z tohto rebríčka ako jediné dodnes stoja. Okrem množstva zaujímavostí, ktoré sa s nimi spájajú, je tu aj jedna pomerne prekvapivá. Rýchlosť svetla a zemepisná šírka Chufuovej pyramídy sú (skoro) rovnaké.

Veľká náhoda? Ani nie

Rýchlosť svetla vo vákuu je 299 792 458 metrov za sekundu. Je to to najrýchlejšie, čo existuje a čo pozná naša fyzika. A potom tu máme Chufuovu pyramídu v Gíze. Jej skutočná zemepisná šírka je 29,9792458 stupňa. Pri pohľade na tieto dve hodnoty (a odmyslení si desatinnej čiarky) môže okamžite naštartovať fantázia, ktorá zachádza až do konšpirácií, uvádza IFL Science.

Aby sme nechodili okolo horúcej kaše, tak áno, tieto čísla sú skutočne rovnaké a ide o zábavnú náhodu. Ak si to ale rozmeníme na drobné, tak zisťujeme, že na tejto pozícii zemepisnej šírky sa nachádza množstvo bodov na zemi, takže aj iné miesta na zemi sa môžu pochváliť tým, že ich miesto sa zhoduje s rýchlosťou svetla v metroch za sekundu.

Ďalším „ale“ na dlhom zozname je, že existuje celý rad zemepisných šírok, ktoré pretínajú práve Chufuovu pyramídu a ako uvádza Snopes, sú to zemepisné šírky medzi hodnotami 29,980150 a 29,978150. Ak by sme si zobrali bod vrcholu pyramídy, čo by sme mali považovať za stred pyramídy, ten sa nachádza v zemepisnej šírke 29,9791750.

Ak sa pozrieme na rýchlosť svetla, tak zvyčajne sa uvádza v km/s, kde by sme mali posunutú desatinnú čiarku, ale ak by sme už napríklad merali rýchlosť v km/h, bolo by to číslo 1 079 252 848,8 km/h.

Taktiež keď Egypťania stavali pyramídu, niečo také ako metre nepoznali (nehovoriac o zemepisnej šírke). Oba meracie systémy vznikli o tisíce rokov neskôr, a tak úvahy o tom, že Egypťania poznali rýchlosť svetla či metre, alebo zemepisné šírky, sú šialenou konšpiráciou. Egypťania merali dĺžku v lakťoch, pričom jedna táto miera sa rovnala asi 52 centimetrom. Ak by sme teda chceli uvažovať nad tým, že Egypťania poznali rýchlosť svetla, tá by bola asi 571 033 253 lakťov za sekundu. Teda, samozrejme, za predpokladu, ak by Egypťania vôbec poznali sekundy.