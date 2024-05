Markéta a Martin si kúpili starý dom, aby ušetrili peniaze, prerábajú ho sami 2,5 roka: Čakali sme, že to bude stáť menej

Pri túžbe po vlastnej nehnuteľnosti mnohí z nás narazia na jeden problém — financie. Markéta a Martin z Čiech chceli bývať vo vlastnom a s touto situáciou si poradili po svojom. Rozhodli sa kúpiť si starý kamenný dom nachádzajúci sa v Stredočeskom kraji, 40 minút od Prahy, a aby ušetrili náklady, svojpomocne si ho prerobiť na útulné bývanie. Na prerábke pracujú už dva a pol roka a po tomto čase vyzerá bývalá stodola na nepoznanie.

Napriek tomu, že s rekonštrukciou domu nemali žiadne skúsenosti, po víkendoch sa pustili do tvrdej práce. Ako spomína Markéta, niekoľko týždňov zabralo len vypratávanie starých vecí, avšak to bol len začiatok dlhej cesty za vytúženým bývaním.

„Ak mám byť úprimná, po takom čase sme takí vyčerpaní, že je to skôr boj o prežitie, než že by nás to napĺňalo. Ale je tam také veľmi veľké tešenie sa na sťahovanie, práve z toho máme radosť a dáva nám to nádej,“ spomína Markéta, ktorá sa s Martinom konečne chystá do prerobeného domčeka nasťahovať.

Prečo ste sa rozhodli pre svojpomocnú rekonštrukciu starého domu?

V podstate len z dôvodu úspory nákladov. Netreba v tom hľadať nejakú hĺbku, pretože aj keď máme radi majstrovanie, boli by sme veľmi radi, keby sme si mohli zaplatiť niekoho, kto to urobí za nás. Pretože robiť všetko svojpomocne je veľmi ťažké. Takže je to naozaj len z čisto ekonomických dôvodov, pretože inak by sme ten dom mať nemohli.

Kedy ste začali s prerábkou? Ako ste sa k tomuto nápadu dostali?

S rekonštrukciou sme začali v októbri 2021, takže teraz je to presne dva a pol roka. Žili sme v Prahe, kde som bola od pätnástich a Martin sa tam presťahoval za mnou. Po prvé, bývať v Prahe či v jej blízkosti vo vlastnom bolo nereálne, a hlavne obaja pochádzame z dediny, takže nás to aj tak ťahalo preč. Vzhľadom na to, že päť mesiacov predtým, než sme tento dom začali rekonštruovať, sa nám narodila dcéra, chceli sme ísť do svojho.

Celé tehotenstvo sme hľadali nejaké bývanie, domy, pozemky, a tak ďalej, ale trvalo to naozaj dosť dlho, až sme sa nakoniec dostali k tomuto domčeku, ktorý si nás našiel, dokonca niekoľkokrát. Pôvodne sme ho odmietli s tým, že je to bláznovstvo, že ho nikdy nedáme dohromady, a druhýkrát sme už na ponuku kývli a povedali sme si, že ho skúsime zrekonštruovať.

V akom stave bol dom, keď ste začínali s jeho prerábkou?

Nie v dobrom. Nebol v ňom ani záchod či kúpeľňa, nebolo tam nič. Fungovalo len jedno umývadlo, kam bola privedená voda zo studne, či suchý záchod, ale to je tak všetko. Takže v tom dome sa nedalo úplne štandardne žiť a rekonštrukcia bola fakt na komplet.

Zaujímavosťou je, že sme nekúpili len jeden dom, ale rovno dva, ktoré sú „naplácané“ na sebe, no rekonštruujeme len jeden z nich. Ten druhý je starý 400 rokov a je na tom ešte horšie.

Ako ste postupovali? Aké plány ste mali na začiatku?

