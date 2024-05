Hľadá sa Nemo mal vyzerať úplne inak: Tvorca animáku prezradil tajomstvo, o ktorom 20 rokov nikto nevedel

Mysleli si, že pod hlavičkou známeho štúdia vytvorili zlý film. Na poslednú chvíľu tak pridali jednu scénu a niektoré z neho úplne vyškrtali. A oplatilo sa – animák Hľadá sa Nemo (Finding Nemo) sa totiž stal jedným z najúspešnejších filmov vo svojom žánri a veľkú popularitu má dodnes.

Kultový animovaný film Hľadá sa Nemo, veríme, netreba nikomu predstavovať. Do kín sa dostal už pred 21 rokmi (!!!), no stále je považovaný za jeden z najlepších, aké kedy vznikli. Príbeh o rybke Nemovi, ktorú unesie do svojho akvária austrálsky zubár a na jeho záchranu sa podujme otec Marlin aj spolu so zábudlivou Dory, totiž pozná naozaj každý. A mnohí dokonca aj naspamäť.

Mal vyzerať inak

Ide o jeden z najúspešnejších projektov štúdia Pixar a dovedna zarobil viac ako 870 miliónov amerických dolárov, no ktovie, či by sa Nemovi v kinách darilo takto dobre, ak by sa na plátna dostala pôvodná verzia filmu. Ako totiž portálu LADBible prezradil jeden z tvorcov filmu, pôvodne mal animák vyzerať úplne inak.

Celé to ale zmenilo posledné testovacie premietanie pred samotným dokončením snímky. Ako Jason Deamer, animátor z Pixaru vysvetlil, pôvodne sme sa o smrti Nemovej mamy dozvedali v priebehu deja filmu z flashbackových scén.

Stačila jedna malá zmena

„Vyšli sme z kinosály a nikto nič nepovedal. Pomysleli sme si, že či sme vyrobili prvý zlý film,“ povedal o obavách Deamer. Tvorcovia tak stáli pred otázkou, čo majú spraviť, aby bol film prijatý lepšie. Jeden z dvojice režisérov – Lee Unkrich – tak vzal scény z flashbackov, prestrihal ich a dal na samotný začiatok filmu. Celý príbeh tak nabral úplne iný spád.

„Ak ste nevedeli o smrti Nemovej mamy hneď od začiatku, mohli by ste si myslieť, že Marlin bola prehnane starostlivá a až otravná postava,“ vysvetlil Deamer.

Našťastie, filmári nemuseli kresliť a vytvárať niečo nové. „Boli to tie isté zábery. Nič nové sme nemuseli animovať,“ dodal s tým, že Unkrich len prezradil jeden detail publiku skôr a odrazu bola z Marlina postava, s ktorou každý súcitil.

Film Hľadá sa Nemo sa do kín dostal v roku 2003 a získal viacero ocenení vrátane Oscara za Najlepší animovaný film v roku 2004. V roku 2016 prišlo do kín pokračovanie pod názvom Hľadá sa Dory (Finding Dory), ktoré ale bolo prijaté rozporuplne.