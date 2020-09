Je 2. december 1979 a Elvita Adamsová prelieza zábranu vyhliadky na 86. poschodí slávnej newyorskej budovy Empire State Building. Jej cieľom je skočiť dole a ukončiť tak svoj život. Nebude prvá a, žiaľ, ani posledná, kto sa pre takýto zúfalý čin rozhodne. V niečom však dosiahne prvenstvo, no v tom chvíli netuší aké. V jednom momente sa rozhodne skočiť a odovzdá svoj život do rúk osudu. Ten s ním ale naloží celkom inak, ako Elvita plánoval.

Najvyššia budova lákala samovrahov

102-poschodová budova Empire State Building je jednoznačnou dominantou newyorského Manhattanu. Od roku 1931, kedy bola postavená, bola najvyššou budovou nielen New Yorku, ale aj celého sveta. Najvyššou budovou NYC bola až do vystavania Svetového obchodného centra, a potom od roku 2001, sa ňou stala opäť.

Budova svojou výškou však okrem turistov lákala aj samovrahov. Prvý skok z budovy sa odohral v roku 1931, krátko predtým, než bola budova dokončená. Z 58. poschodia vyskočil muž a jeho čin sa mu podarilo dokonať. V priebehu existencie Empire State Buildingu v skutočnosti skočilo z budovy viac ako 30 ľudí, ktorí týmto činom ukončili svoj život. No príbeh Elvity Adamsovej na rozdiel od týchto skončil inak.

Chudobná žena

Elvita mala 29 rokov a žila v Bronxe na podpore. Jej príjem predstavovali iba dávky od štátu vo výške 100 dolárov, ktoré nestačili ani na nájomné. Preto sa jej majiteľ začal vyhrážať, že ju spolu s jej 10-ročným synom vysťahuje.

Ani poriadne nevedela, čo robila, no zrazu sa ocitla na 86. poschodí slávneho mrakodrapu a v hlave sa jej odohrával jediný možný scenár riešenia jej problémov.

Pozorovala svetlá mesta. “Boli také krásne, že som sa ich chcela dotknúť,” povedala Elvita neskôr pre magazín JET. Rozhodla sa preto prekonať vyše dvojmetrový betónový múrik s hrotmi brániacim prelezeniu.

Osudový skok

Elvita pozorovala mesto, pričom stála na rímse, ktorá oddeľovala život od smrti. Ona si vybrala smrť a rozhodla sa skočiť z výšky 381 metrov. Tu by jej príbeh pravdepodobne končil a Elvita Adamsová by sa zaradila do smutných štatistík budovy a ľudí, ktorí tu ukončili svoj život.

Avšak vtedy sa stalo niečo nečakané. Naraz sa zjavil nárazový vietor o sile 62 km/h a ten zatlačil Elvitu naspäť k budove. Padala tak iba jedno poschodie a pristála na terase 85. poschodia.

Tam ju začul stonať ochrankár Frank Clark a stiahol ju do bezpečia. Následne zavolal záchranárov a previezli ju do blízkej nemocnice so silnými bolesťami a so zlomenou panvou. Hovorca nemocnice vtedy pre Adirondack Daily Enterprise uviedol, že je v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života, pričom ju umiestnili aj na psychiatriu.

Po nevydarenej samovražde

Prípad Elvity Adamsovej zaujal okamžite mnohé médiá. Veď dovtedy sa nikomu nepodarilo prežiť pokus o samovraždu pri zoskoku z najvyššej budovy. Polícia nepochybovala o tom, že chcela spáchať samovraždu a bola iba zhoda náhod, že vietor začal fúkať takým smerom, čo jej znemožnilo pád. Elvita tak dostala od života druhú šancu.

Informácie o jej osude tu v podstate skončili. Keďže v roku 1979 mala 29 rokov, dnes by mala mať 70. V roku 2010 sa objavila správa o stand-up komičke Elvite Adamsovej, ktorá tvrdí, že je to práve ona, ktorá prežila skok z Empire State Building. Ak je to naozaj ona, potom je skutočne úžasné, ako osud zariadil jej život a obyčajný vietor ju zachránil pred smrťou, pričom dnes žije život komičky.

Mimochodom, Elvita bola do roku 2013 jedinou osobou, ktorá prežila pád či skok z Empire State Building. V roku 2013 sa to tiež podarilo mužovi, takisto z vyhliadky na 86. poschodí. Rovnako ako ona, aj on dopadol o poschodie nižšie, kde ho zachránili ochrankári. Následne ho previezli do nemocnice a bol umiestnený na psychiatriu.