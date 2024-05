Zuzana Čaputová v straníckej politike? Prezidentka má na to jasný názor, chce byť užitočná vo verejnom priestore

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa nechystá do straníckej politiky. Rozhodnutie nekandidovať opätovne na hlavu štátu neľutuje. Svoje miesto chce vnímať predovšetkým na Slovensku. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

„Pokúsim sa byť užitočná vo verejnom priestore, nie v politike,“ ozrejmila Čaputová. Pôsobiť chce ako aktívny občan v oblastiach, kde má nejaký typ poznania. Nebude sa vracať k advokátskej praxi.

Poukázala na to, že prezident nie je prezidentom vlády, ale občanov SR. Je podľa nej zdravé, aby mala hlava štátu vysokú mieru vnútornej slobody a nezávislosti. „Je správne a úplne normálne určité pnutie medzi vládou a prezidentom,“ poznamenala. Úradu však podľa nej patrí aj snaha o konštruktívnu spoluprácu s vládou. Informovala o tom, že s jej novým nástupcom Petrom Pellegrinim sa už vzhľadom na praktické veci stretla.

Nestotožňuje sa s naratívom, že by zasadnutia Európskej rady a iných formátov s našimi spojencami boli vojnovými radami. Všetci si podľa nej želajú mier. Teší ju konsenzus s vládou na tom, že Rusko je agresorom v prípade vojny na Ukrajine. Hlava štátu v relácii ďalej uviedla, že sa stotožňuje s hlasmi, ktoré nesúhlasia s prípadnou nomináciou Štefana Harabina do Súdnej rady SR. „Ja si myslím, že asi všetci rozumieme prečo, a tak je to správne,“ podotkla.

V súvislosti so spôsobom prerozdelenia niektorých prokurátorov zrušeného Úradu špeciálnej prokuratúry na netrestné úseky Generálnej prokuratúry SR hovorila o signáloch, že nemusí byť využitý ich odborný potenciál, keďže sa sústredili na trestnú agendu.