Prvé mesto v Európe pripravuje systém obrany proti dronom: Nechce čakať na katastrofu, môžu sa pripojiť aj ďalšie mestá

Ilustračná foto: TASR

Martin Cucík
TASR
Varšava začala uvažovať nad vlastným systémom proti dronom, minister obrany tento návrh schvaľuje.

Vedenie poľského hlavného mesta zvažuje vytvorenie vlastného systému ochrany pred dronmi. Myšlienka vznikla v súvislosti s narastajúcim rizikom narušenia vzdušného priestoru Poľska a útokmi Ruska na Ukrajinu v blízkosti poľských hraníc. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa stredajšieho vyjadrenia riaditeľa Metropolitného centra bezpečnosti (SCB) Jaroslawa Misztala pre Radio ZET mesto analyzuje ponuky firiem, ktoré sa zaoberajú budovaním systémov detekcie a neutralizácie dronov.

V budúcom týždni mám stretnutie so zástupcom spoločnosti, ktorá ponúka systém antidronovej ochrany,“ uviedol Misztal. Zdôraznil, že projekt by musel byť koordinovaný s ministerstvom obrany, aby sa predišlo prevádzkovým kolíziám medzi mestským systémom a vojenskými štruktúrami.

Varšava ako vzor pre ďalšie mestá a možno aj Európu

Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vyjadril podporu zámeru varšavskej samosprávy. Podľa neho by podobné systémy mali vzniknúť vo všetkých mestách, kde sa nachádza kritická infraštruktúra. „Veľmi sa teším z rozhodnutia Varšavy, je to inovatívny prístup aj v celoeurópskom meradle,“ povedal.

Minister dodal, že armáda, polícia a ďalšie zložky už disponujú vlastnými prostriedkami protivzdušnej a protidronovej obrany, pričom iniciatívy samospráv môžu tieto kapacity efektívne dopĺňať.

Kosiniak-Kamysz pripomenul, že vláda presunula časť financií z plánu obnovy do Fondu bezpečnosti a obrany, z ktorého budú môcť samosprávy čerpať prostriedky aj na projekty civilnej ochrany či systémy proti dronom.

