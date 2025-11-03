Vianočné trendy na rok 2025 sú odhalené: Ak chcete najštýlovejší stromček, nesmú vám na ňom chýbať tieto ozdoby

Vianoce sa blížia a hoci by ste si mohli myslieť, že je ešte priskoro na sledovanie vianočných trendov, nenechajte sa týmto zdaním oklamať. Ak totiž chcete mať tento rok štýlový stromček, je vhodný čas začať zháňať ozdoby, či už v správnom tvare alebo farbe. Najmä jedna ozdoba by mala u vás doma tieto sviatky dominovať.
Do Vianoc ostávajú necelé dva mesiace a je čas pripraviť na to svoju domácnosť, píše portál HouseBeautiful. Zdá sa pritom, že tento rok ľudia zvolili praktickosť a rozhodli sa, že keďže sú jeseň a zima takto blízko seba, nie je dôvod, prečo by mali vianočné ozdoby úplne odstrániť jesennú výzdobu.
Kúsok jesene v zime
„Nikdy nie je príliš skoro, keď je to také útulné,“ upozorňuje Cox & Cox, britský online predajca nábytku a doplnkov do domácnosti a záhrady. Ich nová kolekcia totiž spája Halloween a Vianoce, čím kombinuje teplo a bohatstvo jesene s jemným náznakom sviatočného lesku. Vďaka tomu vytvorili výzdobu, ktorú môžete mať doma od októbra do decembra.
„Náš jesenný sviatočný trend je reakciou na rastúce nadšenie pre vianočné dekorácie čoraz skôr v sezóne,“ hovorí Danielle Le Vaillant, vedúca oddelenia fotografie a filmu v Cox & Cox. „Je to teplý a žiarivý vzhľad, ktorý sa hodí do domácnosti od žatvy až po samotné Vianoce. Ponúka elegantný spôsob, ako dekorovať skôr, ktorý je jemný a plný srdečnosti.“
Vo výzdobe tak kombinujú jesenné farby s vianočnými prvkami a naopak. Napríklad, medzi falošnými girlandami z čačiny nájdete nielen oranžové vianočné gule, ale tiež sošky húb alebo malé tekvičky či sovičky. Nechýbajú ani umelé sviečky, ktoré sa hodia k dušičkám, ale tiež k Vianociam. Na stromček si zas môžete zavesiť okrem svetielok v teplej bielej aj malé látkové líštičky alebo ježkov.
