Pročko podáva trestné oznámenie: Romana Tabaková tvrdí, že obťažoval 16-ročné dievča

Poslanec parlamentu Jozef Pročko (hnutie Slovensko) podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Dôvodom má byť nedávny email, v ktorom ho údajná študentka Alexandra obviňuje zo sexuálneho obťažovania.

V emaili, ktorý zverejnila bývalá poslankyňa Romana Tabaková, sa píše, že Pročko mal dávať neplnoletej študentke sexuálne návrhy. Študentka tvrdí, že sa tak malo stať v kultúrnom dome v Seredi počas mestského plesu pred niekoľkými rokmi. Nie je to po prvýkrát, čo sa o Pročkovi hovorí v súvislosti so sexuálnym obťažovaním.

„Moje meno je Alexandra, mám 25 rokov a pochádzam z Galanty. Mám vyštudovanú hotelovú akadémiu, s ktorou sa spájala aj súvislá externá prax. Obraciam sa na Vás s chúlostivým a nie veľmi pekným zážitkom zo svojich školských čias, kedy mi pán poslanec J. Pročko ako 16-ročnej dával nemravné návrhy a pokúšal sa ma zviesť,“ píše sa podľa bývalej poslankyne v emaili.

„Ako študentky sme dostali ponuku s možnosťou brigády v kultúrnom dome v Seredi, kedy sa tam v tento deň konal mestský ples. Ja aj s ďalšími zúčastnenými študentmi sme počas tejto akcie obsluhovali hostí. Ako moderátor bol pozvaný menovaný pán J. Pročko. S pánom Pročkom sme v zákulisí trávili všetok čas, kedy on nebol prítomný na javisku ako moderátor. Dokonca aj počas večere sedel pri nás. Javil sa ako veľmi príjemný a zábavný človek. Rozprával nám vtipy a celkovo sa javil veľmi priateľsky,“ píše sa ďalej.

„Zlom nastal v momente, kedy mi chytil ruku a tvrdil, že mi chce niečo ukázať. Šla som s ním zatiaľ netušiac, čo sa deje. V ten moment som si myslela, že to bude nejaký vtip, až kým ma nedoviedol do jeho šatne. Hneď po vstupe mi dával komplimenty typu, aká som krásna a že by ma celú vybozkával. Bola som v šoku a vravela som mu, že musím ísť naspäť pracovať. Dvere na šatni však stihol zamknúť. Nasledovali z jeho strany vyhrážky, že ma pustí, až keď mu dám pusu, pričom na mňa neustále špúlil ústa. Presviedčal ma, že by sa to nikto nedozvedel a že si spolu užijeme,“ uvádza sa.

Hovorí, že to nie je pravda a podáva trestné oznámenie

K prípadu sme oslovili poslanca Jozefa Pročka. Ten nám tvrdil, že nič z toho nie je pravda.

„Ja som si ten mail prečítal. Absolvoval som stovky akcií, ale toto nie je pravda, určite som nikdy nikoho neobťažoval – ani by som si to nedovolil. Nie je to pravda a podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ povedal poslanec.

Tvrdí, že v žiadnej šatni vtedy nebol a nezamkol ani dvere. Na Romanu Tabakovú už trestné oznámenie v minulosti podal. Dôvodom bol príbeh, ktorý Tabaková zverejnila – tvrdila, že Pročko obťažoval aj ju.

Podľa Pročka sa klamstvá voči jeho osobe šíria už dlhšie, v jednom prípade podľa neho už vyšetrovateľ obvinil osobu, ktorá ho spájala so znásilnením neplnoletého dievčaťa.

Povedal tiež, že ani nedávny prípad, kedy sa mal údajne v garáži hrubo správať k poslankyni Paule Puškárovej (Hlas-SD), nie je pravdivý. Podľa neho kamerové záznamy, ktoré má polícia k dispozícii, potvrdili, že sa nič také nestalo a poslankyňa mu autom vošla do cesty.