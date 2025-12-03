Priviazal ju o bránu a bil drevenou rúčkou: Sučka slovenského čuvača zomrela krutou smrťou, muža už polícia obvinila

Polícia opisuje desivé zranenia.

Enviropolícia obvinila 72-ročného muža z obce Svodín v Novozámockom okrese za prečin týrania zvierat. K skutku malo dôjsť koncom septembra na dvore rodinného domu v obci Gbelce.

Ako na sociálnej sieti informovala polícia, obvinený muž mal počas návštevy manželky a dcéry priviazať šesťročnú sučku plemena slovenský čuvač o bránu. Následne ju mal opakovane a surovým spôsobom udierať drevenou rúčkou z vidiel.

Fatálne zranenia a hroziaci trest

„Údery jej spôsobili viacpočetné fraktúry lebky, masívnu stratu krvi a ďalšie zranenia, ktorým zviera na mieste podľahlo,“ uviedla polícia. Konaním muža malo dôjsť k hrubému porušeniu zákazu týrania zvierat vyplývajúceho zo zákona o veterinárnej starostlivosti. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Polícia vyzýva ľudí, aby týranie nahlasovali

„Akékoľvek bezdôvodné konanie spôsobujúce zranenie alebo usmrtenie zvieraťa je protiprávne a bude riešené v súlade s Trestným zákonom a zákonom o veterinárnej starostlivosti. Zároveň vyzývame občanov, aby neváhali oznámiť podozrenia z týrania zvierat na linke 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom útvare,“ pripomenula polícia.

