Pripravte sa, počasie si pre nás pripravilo veľkú zmenu: Ľudia sa potešia, toto nás dnes čaká

Po dňoch, keď sa celé Slovensko topilo v hmle, daždi a pochmúrnej nálade, sa dnes konečne dočkáme zmeny. Streda prinesie prvé trhliny v oblačnosti, viac svetla a aj trochu tepla. Ráno je síce typicky novembrové, chladné a sivé, no počas dňa sa bude počasie postupne zlepšovať.
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a portálu iMeteo sa nad strednou Európou bude udržiavať nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu, ktoré umožní, aby od západu začal do našej oblasti prúdiť o niečo teplejší vzduch.
Streda prinesie menej hmiel a viac slnka
Ráno bude ešte na viacerých miestach hmlisto a oblačno, v kotlinách sa bude držať nízka oblačnosť. Postupne počas dňa sa však bude obloha na mnohých miestach vyjasňovať. Na východe krajiny sa môžu ojedinele vyskytnúť slabé zrážky alebo mrholenie, no množstvo zrážok bude zanedbateľné, do 0,5 milimetra.
Najvyššia denná teplota dosiahne +8 až +13 °C, pri pretrvávajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti zostane len okolo +6 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne +3 °C. Vietor bude len slabý alebo takmer žiadny, takže dnešný deň bude pôsobiť pokojne a ticho.
Kto nemá rád chlad, dnes si konečne trochu vydýchne. Hoci ešte nebude úplne jasno, prvé lúče slnka po niekoľkých dňoch hmiel dokážu zlepšiť náladu aj tomu, kto už pomaly zabudol, ako vyzerá modrá obloha.
Štvrtok prinesie ešte viac tepla
Vo štvrtok sa nad Slovenskom začne presadzovať teplejší vzduch, ktorý bude prúdiť od juhozápadu. Medzi oblasťou vysokého tlaku so stredom nad juhovýchodnou Európou a centrálnym Stredomorím a oblasťou nízkeho tlaku siahajúcou od Škandinávie po Pyrenejský polostrov sa vytvorí prúdenie, ktoré prinesie ďalšie oteplenie.
Počasie bude oblačné až zamračené a miestami aj hmlisté, vo vyšších oblastiach a prechodne aj v niektorých nižších polohách sa však obloha pretrhne a objaví sa slnko. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Nočná teplota klesne na +5 až 0 °C, v dolinách pri zmenšenej oblačnosti ojedinele aj na -2 °C.
Počas dňa sa však citeľne oteplí, najvyššia denná teplota dosiahne +5 až +10 °C, a pri slnečnom počasí miestami až +12 °C. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor s rýchlosťou 10 až 25 km/h, ktorý prinesie do krajiny jemný dotyk tepla.
Jeseň sa ešte nevzdáva
Podľa predpovedí SHMÚ a iMeteo nás čakajú dni, ktoré budú mať od zimy ešte ďaleko. Hmiel a nízkej oblačnosti síce bude najbližšie rána ešte dosť, no počas dňa sa bude obloha čoraz viac trhať a teploty zostanú na dané obdobie nadpriemerné. Pre tých, ktorí zimu nemusia, je to výborná správa. Slovensko čaká niekoľko dní, ktoré budú pôsobiť ako malé predĺženie babieho leta.
