Pripravte sa, počasie si pre nás pripravilo veľkú zmenu: Ľudia sa potešia, toto nás dnes čaká

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
Po sychravých dňoch prichádza zmena, ktorá poteší každého, kto neznáša chlad.

Po dňoch, keď sa celé Slovensko topilo v hmle, daždi a pochmúrnej nálade, sa dnes konečne dočkáme zmeny. Streda prinesie prvé trhliny v oblačnosti, viac svetla a aj trochu tepla. Ráno je síce typicky novembrové, chladné a sivé, no počas dňa sa bude počasie postupne zlepšovať.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a portálu iMeteo sa nad strednou Európou bude udržiavať nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu, ktoré umožní, aby od západu začal do našej oblasti prúdiť o niečo teplejší vzduch.

Streda prinesie menej hmiel a viac slnka

Ráno bude ešte na viacerých miestach hmlisto a oblačno, v kotlinách sa bude držať nízka oblačnosť. Postupne počas dňa sa však bude obloha na mnohých miestach vyjasňovať. Na východe krajiny sa môžu ojedinele vyskytnúť slabé zrážky alebo mrholenie, no množstvo zrážok bude zanedbateľné, do 0,5 milimetra.

Najvyššia denná teplota dosiahne +8 až +13 °C, pri pretrvávajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti zostane len okolo +6 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne +3 °C. Vietor bude len slabý alebo takmer žiadny, takže dnešný deň bude pôsobiť pokojne a ticho.

Foto: TASR/Dano Veselský

Kto nemá rád chlad, dnes si konečne trochu vydýchne. Hoci ešte nebude úplne jasno, prvé lúče slnka po niekoľkých dňoch hmiel dokážu zlepšiť náladu aj tomu, kto už pomaly zabudol, ako vyzerá modrá obloha.

Štvrtok prinesie ešte viac tepla

Vo štvrtok sa nad Slovenskom začne presadzovať teplejší vzduch, ktorý bude prúdiť od juhozápadu. Medzi oblasťou vysokého tlaku so stredom nad juhovýchodnou Európou a centrálnym Stredomorím a oblasťou nízkeho tlaku siahajúcou od Škandinávie po Pyrenejský polostrov sa vytvorí prúdenie, ktoré prinesie ďalšie oteplenie.

Počasie bude oblačné až zamračené a miestami aj hmlisté, vo vyšších oblastiach a prechodne aj v niektorých nižších polohách sa však obloha pretrhne a objaví sa slnko. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Nočná teplota klesne na +5 až 0 °C, v dolinách pri zmenšenej oblačnosti ojedinele aj na -2 °C.

Ilustračná foto: Needpix

Počas dňa sa však citeľne oteplí, najvyššia denná teplota dosiahne +5 až +10 °C, a pri slnečnom počasí miestami až +12 °C. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor s rýchlosťou 10 až 25 km/h, ktorý prinesie do krajiny jemný dotyk tepla.

Jeseň sa ešte nevzdáva

Podľa predpovedí SHMÚ a iMeteo nás čakajú dni, ktoré budú mať od zimy ešte ďaleko. Hmiel a nízkej oblačnosti síce bude najbližšie rána ešte dosť, no počas dňa sa bude obloha čoraz viac trhať a teploty zostanú na dané obdobie nadpriemerné. Pre tých, ktorí zimu nemusia, je to výborná správa. Slovensko čaká niekoľko dní, ktoré budú pôsobiť ako malé predĺženie babieho leta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac