Pripravte sa na výraznú zmenu: Na Slovensku úraduje studený front, teploty výrazne klesnú. Čoskoro udrú mrazy

Po pokojnom a miernom štvrtku sa počasie na Slovensku zmení na nepoznanie. Do našej oblasti začne prúdiť chladný vzduch zo severozápadu, ktorý prinesie výrazné ochladenie, dážď a vo vyšších polohách aj prvé snehové vločky tejto jesene.
Meteorológovia zároveň upozorňujú, že vietor sa postupne zosilní a na horách môže dosiahnuť silu víchrice. Ako uvádza portál iMeteo, piatok bude typicky jesenný, oblačný, vlhký a chladnejší, pričom teploty klesnú o niekoľko stupňov.
Posledný pokojný deň pred zmenou
Štvrtok bol ešte pomerne pokojný a teplotne príjemný. Na väčšine územia sa teploty pohybovali medzi +13 až +18 °C, no v Žilinskom kraji a na Spiši bolo chladnejšie, maximálne okolo +11 °C. Na horách sa teplota držala len okolo +6 °C.
Vietor bol väčšinou slabý až mierny a len výnimočne sa vyskytli slabé zrážky. Už vo štvrtok večer sa však od západu začal rozširovať okraj tlakovej výše, ktorý ukončil vplyv predošlého frontu a otvoril cestu chladnejšiemu vzduchu.
Piatok prinesie dážď aj sneženie
Počas piatka sa do našej oblasti presunie okludujúci front, ktorý so sebou prinesie vlhký a studený vzduch. Obloha bude prevažne zamračená, len prechodne sa môže oblačnosť zmenšiť, najmä ráno a večer. Na severe Slovenska sa očakávajú prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách nad 1800 metrov aj sneženie.
Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od +13 do +18 °C, v severnejších regiónoch a na Spiši len okolo +8 až +13 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa ochladí na približne +4 °C, čo v kombinácii s vlhkým vzduchom vytvorí pocit blížiacej sa zimy.
Vietor zosilnie, na horách až víchrica
Ráno bude ešte pokojné, no počas dopoludnia začne vietor výrazne silnieť. Rozfúka sa západný až severozápadný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch do 14 m/s, čo predstavuje približne 50 km/h.
Na hrebeňoch Tatier a Fatier sa očakáva búrlivý vietor až silná víchrica. Zrážky budú väčšinou slabé až mierne, s úhrnom do 5 mm, na severe môže spadnúť aj viac, do 8 mm. Od výšky približne 2000 metrov sa už vytvorí nová snehová pokrývka, miestami až do 10 centimetrov.
Hmla, chlad a zamračená obloha
Najmä v ranných hodinách sa môžu v kotlinách a dolinách objaviť hmly, ktoré znížia viditeľnosť. Počas dňa sa rozfúka vietor a teploty klesnú. Sever krajiny a horské oblasti tak čaká chladný a veterný deň s prehánkami, v nižších polohách bude síce miernejšie, no slnko sa objaví len zriedka.
V Bratislave sa očakáva oblačno s maximom okolo +16 °C, podobne aj v Trnave a Nitre. V Žiline bude pršať a teplota dosiahne len +13 °C, v Martine sa pridajú prehánky s hodnotami okolo +11 °C. Poprad hlási dážď a +10 °C, Banská Bystrica zostane prevažne oblačná s +13 °C, zatiaľ čo v Košiciach a Prešove bude oblačno s teplotami do +14 °C. Na západe, v Trenčíne, sa udrží oblačné počasie s približne +14 °C.
Sobota bude veterná a chladná
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude sobota pokračovať v chladnom trende. Očakáva sa prevažne oblačné až zamračené počasie, v severnej polovici Slovenska miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj snehové zrážky. V noci a nadránom sa môže miestami vytvoriť hmla.
Najnižšia teplota klesne na 11 až 6 °C, v údoliach ojedinele okolo +4 °C, počas dňa vystúpi na 14 až 19 °C, no v chladnejších oblastiach Oravy a Spiša len okolo +12 °C. Vietor bude prevažne severozápadný s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele do 14 m/s, čo znamená približne 50 km/h, pričom na horách sa očakáva búrlivý vietor až silná víchrica.
Nedeľa prinesie krátke zlepšenie
Nedeľa prinesie premenlivejšie počasie a krátkodobo aj viac slnka. Ráno a dopoludnia sa však môžu tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť. Postupne bude od severu pribúdať oblačnosť a miestami sa vyskytnú slabé prehánky. Najnižšia teplota dosiahne 11 až 6 °C, v údoliach okolo +4 °C, najvyššia denná 14 až 19 °C, v Žilinskom kraji a na Spiši približne +12 °C. Vietor bude prevažne severozápadný až severný s rýchlosťou 2 až 7 m/s, na horách môže byť ešte búrlivý.
Prvý dotyk zimy je tu
Záver týždňa prinesie prvý vážny dotyk zimy. Na hrebeňoch Tatier a Fatier sa objaví tenká vrstva snehu, vietor sa postará o drsnejší pocit chladu a v nižších polohách bude vlhko a pochmúrne. Meteorológovia upozorňujú, že chladnejší vzduch sa udrží aj začiatkom budúceho týždňa a teploty zostanú nižšie, než je pre október bežné.
Ak sa chystáte počas víkendu do prírody, nepodceňte vietor, dážď ani chlad. Po babom lete prichádza pravá jeseň, sychravá, veterná a s nádychom zimy na horských hrebeňoch.
