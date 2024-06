Princ Louis na seba opäť strhol všetku pozornosť. Video, na ktorom tancuje počas osláv svojho starého otca, sa stalo virálne

Princ Louis opäť nesklamal a predviedol svoje šibalstvá a veselú povahu na Trooping the Colour. Na sociálnych sieťach sa tiež objavilo virálne video, na ktorom malý Louis tancuje pri sledovaní sprievodu Horse Guards‘ Parade.

Ako píše portál People, vo vtipnom videu, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti X, 6-ročný Louis kýva bokmi zo strany na stranu, keď tancoval na hudbu kapely. Aj keď sa zdalo, že jeho mama Kate bola jeho pohybmi pobavená, jeho staršia sestra Charlotte mu dala najavo, čo si o tom myslí. 9-ročná princezná svojmu bratovi povedala, aby prestal. V ďalšom momente sa princ hral so závesnou šnúrou, keď sedel a rozprával sa so svojou mamou.

Vtipné momenty princa Louisa

Okrem toho sa najmladšie dieťa Williama a Kate postaralo o ďalšie vtipné momenty, napríklad, keď zíval na balkóne Buckinghamského paláca. Podobne zíval aj počas korunovácie svojho starého otca kráľa Karola minulý rok vo Westminsterskom paláci. Louis sa viezol spolu so svojimi súrodencami, princom Georgom a princeznou Charlotte a so svojou mamou Kate v koči cez Londýn, aby ich ochránil pred dažďom.

Nie je to po prvý raz

Na svojom instagramovom profile zdieľali William a Kate hneď niekoľko milých záberov z tohto dňa. V jednom z klipov Louis máva ľuďom, ktorí sa prišli na sprievod pozrieť. Ako jeden z najmladších členov kráľovskej rodiny je princ Louis známy tým, že na kráľovských podujatiach rád predvádza svoju hravú osobnosť. Na oslavách platinového jubilea kráľovnej Alžbety v roku 2022 tiež predvádzal rôzne grimasy.

„Je to typické tretie dieťa. Je pekné, že ho svet vidí takého, aký je. Že si to proste užíva,“ povedal pre portál zdroj. Pred niekoľkými rokmi na jeho hravú povahu upozornili aj William a Kate, keď zdieľali, že počas osláv sa všetci mimoriadne bavili, a to hlavne Louis.