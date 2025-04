Skutočné emócie princa Harryho vyplávali na povrch: Podľa kráľovského komorníka ľutuje, že odišiel z Veľkej Británie

Presťahovanie sa do inej krajiny a začiatok nového života mimo svojho domova, kde človek vyrastal a má blízkych, je jedno z najťažších rozhodnutí. Ide o veľký krok, ktorý spravili aj bývalí členovia kráľovskej rodiny. Akokoľvek sa zdalo byť jednoduché zbaliť si veci a odísť, podľa kráľovského odborníka je dosť možné, že si princ Harry uvedomil, čo vlastne spravil a mrzí ho to.

Bol rok 2020, keď vojvoda zo Sussexu opustil Veľkú Britániu a presťahoval sa so svojou manželkou Meghan Markle do Ameriky. Zdá sa však, že princ Harry „ľutuje“, že odišiel od kráľovskej rodiny, ako prezradil bývalý kráľovský komorník, ktorý spolupracoval s vojvodom, uviedol portál Daily Express. Grant Harrold, ktorý pracoval pre kráľa Karola v rokoch 2004 až 2011, keď bol princom z Walesu, povedal, že presťahovanie Harryho a jeho manželky Meghan na nový kontinent v roku 2020 bolo „veľkým krokom“ po ich odchode z kráľovských povinností.

Grant, ktorý trávil veľa času s Harrym počas svojich kráľovských komorných čias, sa domnieva, že to vojvodu mrzí. „Je tu časť mňa, ktorá si myslí, že Harry ľutuje, že opustil svoj domov, priateľov a rodinu, aby začal nový život v USA. Bol to veľký krok s množstvom obetí,“ citoval Granta Daily Express. Podľa jeho slov Meghan odchodom na nový kontinent nič nestratila, čo sa nedá porovnať s jej manželom. „Meghan mala stále svojich priateľov a do istej miery aj rodinu, respektíve mamu, takže nemusela nič veľké obetovať. Ale ja veľmi verím v osud a veci sa dejú z nejakého dôvodu,“ pokračoval.

Je vďačný, že môže žiť v USA

Aj keď princ môže ľutovať, že pred piatimi rokmi odišiel zo svojej krajiny, na druhej strane si život v USA pochvaľuje a dokonca povedal, že je „vďačný“ za to, že vychováva svoje deti – princa Archieho a princeznú Lilibet v novej krajine. Rodina žije na rozľahlom panstve v Montecito.

Minulý rok Harry vystúpil na online summite The New York Times DealBook Online Summit, kde povedal: „Som veľmi rád, že tu žijem a vychovávam svoje deti. Je to časť môjho života, o ktorej som si nikdy nemyslel, že nastane. Mám pocit, že je to život, ktorý pre mňa chcela moja mama. Byť schopný robiť veci so svojimi deťmi, ktoré by vo Veľkej Británii neboli možné. Je to fantastická príležitosť a som za ňu nesmierne vďačný.“