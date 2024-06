Experti na odčítanie z pier zistili, čo hovoril princ Louis počas kráľovských osláv. Takto odrovnal svoju sestru Charlotte

Experti na odčítavanie z pier odhalili, čo počas kráľovských osláv Trooping the Colour hovoril najmladší syn Williama a Kate, princ Louis. Zdá sa, že na seba už tradične strhol všetku pozornosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál Ladbible, šesťročný Louis je najmladším dieťaťom Williama a Kate a má tendenciu na seba upriamovať pozornosť, asi ako každé dieťa. Je už akousi tradíciou, že sa výrazne prejavuje hlavne na Trooping the Colour, kde ukazuje veselé výrazy a vyvádza rôzne kúsky. Výnimkou to nebolo ani tento rok, kedy sa opäť so svojimi súrodencami, princom Georgom a princeznou Charlotte, pripojil k ostatným členom kráľovskej rodiny na balkóne Buckinghamského paláca, odkiaľ sledovali každoročný prelet lietadiel RAF.

Princ Louis bol zo všetkého unesený

Všetci traja taktiež sprevádzali svoju mamu Kate v koči ťahanom koňmi, aby absolvovali tradičnú cestu so sprievodom do Buckinghamského paláca. Mnohým neuniklo, že Louis celý čas niečo hovoril svojim rodičom, ale aj svojim súrodencom, preto prišli na rad experti na odčítanie z pier, aby zistili, čo im hovoril. Louis najprv s úžasom sledoval prelet lietadiel na počesť narodenín kráľa Karola a vyzeral, že je očarený, keď videl farebný dym. Podľa Gaby Lane sa vtedy Louis otočil k svoju otcovi a povedal: „Ocko, ocko, ocko! Pozri na tie farby!“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Hádka so svojou sestrou

Milý moment nastal aj medzi Charlotte a Louisom, kedy sa ho staršia sestra snažila trošku usmerniť a vysvetliť mu, aby príliš nevyvádzal. Charlotte svojmu bratovi povedala, aby dal počas hymny ruky dole. Princezná z Walesu stála so svojimi deťmi aj na prehliadke Horse Guards Parade, pričom rodina sledovala slávnostnú prehliadku plukov. Louis si to užíval a tancoval počas pochodu škótskych stráží do Highland Laddie.

Charlotte jeho pohybmi nebola očarená a ďalšia expertka na čítanie z pier, Nicola Hickling prezradila, že Louisovi povedala: „Musíš s tým prestať. Sleduj sprievod.“ Na to jej Louis odpovedal: „Nebudem.“ Charlotte sa nedala: „Urob, ako ti bolo povedané.“ Na to Louis opäť ukázal, že si z príkazov svojej sestry nič nerobí. „Nie.“ Experti tiež zachytili Louisov úžas nad tým, aké množstvo ľudí sa na nich prišlo pozrieť. 6-ročný princ upozornil na davy svoju mamu. „Pozri sa tam, mami!“