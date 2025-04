Meghan Markle prelomila mlčanie a odhalila svoje súkromie. Trpela zdravotnými problémami, ktoré ju vystrašili

Keď sa žene narodí dieťa, automaticky sa zmení celý jej život. Mamičky by vedeli rozprávať, ako zaúraduje materinský cit a hormóny a v kombinácii s dojatím príde explózia šťastia. Nie je snáď krajší okamih než keď dieťa uzrie svetlo sveta. To isté zažila aj vojvodkyňa zo Sussexu, ktorá vychováva s princom Harrym dve deti, no málokto vie o odvrátenej stránke, ktorá sa ukázala po pôrode.

Ako priznala manželka princa Harryho, po tom, čo priviedla na svet nový život, ju nepríjemne prekvapili zdravotné ťažkosti, ktoré jej skomplikovali každodenné fungovanie. V prvej časti svojho nového podcastu vyšla s pravdou von, ako ju diagnóza vydesila. Rozhodne jej nebolo všetko jedno, keď sa dozvedela, že trpí popôrodnou preeklampsiou, ako informoval Daily Express.

S touto chorobou zvádzala boj aj jej kamarátka a zakladateľka spoločnosti Bumble Whitney Wolfe Herd, ktorá s vojvodkyňou spravila rozhovor. „Obe sme mali veľmi podobné skúsenosti s popôrodným obdobím, obe sme mali popôrodnú preeklampsiu. Je to také vzácne a také desivé,“ povedala Meghan v podcaste.

Vojvodkyňa ďalej narážala na to, že to vôbec nebolo jednoduché, keďže sa s tým snažila zápasiť pre svoje deti. „A vy sa stále snažíte so všetkými týmito vecami žonglovať a svet nevie, čo sa v skutočnosti deje. A stále sa tu snažíte byť pre svojich blízkych, hlavne pre svoje deti. Tieto veci sú obrovským zdravotným strašiakom,“ citoval Meghan web Daily Express.

O akú chorobu ide?

Nie je isté, či trpela zdravotnými problémami po pôrode Archieho alebo mladšej Lilibet. Podľa portálu Lekár.sk je popôrodná preeklampsia zriedkavý stav a objavuje sa vtedy, ak má žena po pôrode zvýšený tlak a zvýšené hodnoty bielkovín v moči. Príznaky môžu zahŕňať okrem spomínaného vysokého krvného tlaku aj bolesti hlavy, zmeny videnia, citlivosť na svetlo, bolesti v oblasti brucha na pravej strane pod rebrami a znížené vylučovanie moču.

Netreba ju podceňovať, keďže neliečená forma môže spôsobiť nepríjemné svalové kŕče a iné závažné komplikácie, vrátane pľúcnemu edému či mŕtvice. Dokonca podľa niektorých štúdií ženy trpiace preeklampsiou, tehotenskou či popôrodnou, majú dvojnásobne zvýšené riziko vzniku cukrovky.

