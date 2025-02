Prezident ponúka odmenu 1 milión dolárov. Vašou úlohou je rozlúštiť, čo je napísané na týchto starých tabuľkách

S jedným miliónom dolárov sa toho dá urobiť určite veľa. Najväčší problém je ho zarobiť. A teraz je na to príležitosť pre každého. Ak rozlúštite staroveké písmo na tabuľkách, odmena je vaša. To na prvé počutie, a asi ani na druhé či tretie neznie ako jednoduchá úloha. Aj preto je odmena taká vysoká.

Článok pokračuje pod videom ↓

Archeologický komplex Harappá v Pakistane bol centrom civilizácie v povodí rieky Indus. Táto civilizácia vyvinula tiež svoj systém harappského písma, a to približne pred 5300 rokmi. Dôkazy o tomto písme sa objavili, ako píše portál IFL Science, približne pred 150 rokmi, keď boli objavené kamenné pečate, na ktorých sa toto písmo nachádza.

Harappská civilizácia bola vyspelá kultúra z doby bronzovej. Svoje mestá mala dobre opevnené a fungovala niekoľko storočí. Potom však záhadne zmizla.

Tabuľky s neznámym písmom

Ostalo po nej ale množstvo artefaktov, pričom významnými sú už spomínané pečate. Ako prvý ich objavil sir Alexander Cunningham v roku 1875 a od tej doby ich bolo nájdených veľké množstvo.

Na prvej objavenej bol vyrytý býk, dve hviezdy a šesť znakov. Cunninghamov opis znel, že „určite to nie je indické písmo“. Na iných objavených tabuľkách sa zvyčajne nachádza štyri až šesť znakov, no nikto ich nevie prečítať.

Problémom je, že harappská kultúra zanikla a s ňou aj jej písmo. Nemáme preto také šťastie ako v prípade objavenia Rosettskej dosky, na ktorej bol rovnaký hieroglyfický text napísaný aj v známej gréčtine, čo archeológom pomohlo pochopiť a rozlúštiť dovtedy neznáme egyptské písmo.

Milión od Stalina

Keďže tu sa žiadny takýto starodávny „slovník“ nenachádza, naráža sa na zložitý problém. A ten chce vyriešiť predseda vlády indického štátu Tamilnád — Muthuvel Karunanidhi Stalin, ktorý ponúka 1 milión dolárov (približne 957-tisíc eur) tomu, kto toto písmo rozlúšti.

Úloha je to veľmi náročná, a preto aj odmena je taká vysoká. Či sa to niekomu podarí a či hlavne bude vedieť doložiť svoj postup, ktorý bude všeobecne uznaný a akceptovateľný, je nateraz otázne. Skúsite to?