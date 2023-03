Vedci núkajú 250 000 dolárov. Stačí, ak sa vám podarí rozlúštiť 2 000 rokov starú záhadu

V roku 79 n. l. došlo k výbuchu sopky Vezuv, ktorý zničil Pompeje a Herculaneum, zabil tisíce ľudí a pochoval miestne poklady. Medzi pozostatkami sa vedcom podarilo zachrániť Herkulánske papyrusy, zbierku takmer 1 800 zväzkov zvitkov, ktoré následkom erupcie zuhoľnateli. Práve tých sa týka zaujímavá výzva, píše web info.sk.

Výherný tím môže získať vysokú finančnú odmenu

Vedci ponúkajú odmenu 250 000 dolárov tomu, kto by dokázali rozlúštiť 2 000 rokov staré rukopisy zo zuhoľnatených zvitkov, ktoré boli príliš krehké na to, aby ich rozvinuli. Stovky zachovaných zvitkov, ktoré boli objavené v roku 1752, ale boli príliš krehké na to, aby sa dali prečítať, dokázali vedci naskenovať. Napriek technike a röntgenovým lúčom však starobylé rukopisy zostávajú nečitateľné.

Tím výskumníkov ukázal zvitky systému umelej inteligencie, ktorý má z röntgenových snímok s vysokým rozlíšením extrahovať písmená a symboly. Algoritmus strojového učenia bol vycvičený na čítanie atramentu v skrytých vrstvách rozbalených zvitkov, vďaka čomu sa odhalil obsah až 80 % celej zbierky. Vedci spustili výzvu Vesuvius Challenge s cieľom prilákať tých, ktorí by dokázali tieto písmená a symboly prečítať.

Ako informuje IFL Science, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti GitHub Nat Friedman a spoluzakladateľ spoločnosti Cue Daniel Gross v spolupráci s profesorom informatiky z Kentuckej univerzity Brentom Sealesom poskytnú odmenu vo výške 250 000 dolárov prvému tímu, ktorý prečíta neotvorený zvitok z Herculanea.

Ako sa zapojiť?

Všetci účastníci dostanú rovnaké materiály vrátane 3D röntgenových skenov dvoch neotvorených herkulánskych zvitkov, skenov a fotografií troch fragmentov papyrusov a „súčasných najlepších nástrojov a techník“ na vizuálne rozbalenie zvitkov. Zvíťazí ten, kto vyloží štyri odseky z dvoch kompletných zvitkov s využitím strojového učenia, počítačového zobrazovania alebo strojovo asistovaných techník. Zároveň získa hlavnú cenu 150 000 dolárov.