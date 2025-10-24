Prevádzky nesplnili očakávania a skončili. Známa sieť u našich susedov škrtala, na Slovensku hlási zaujímavú novinku

Populárna svetová sieť kaviarní Starbucks má aktuálne na Slovensku 15 kaviarní, ktoré sú lokalizované výlučne v krajských mestách s výnimkou Trnavy. O niečo viac prevádzok sa nachádza v portfóliu rakúskej odnože, no kým u nás sa hovorí o ďalšej expanzii, naši susedia škrtajú.
Ako na základe správ z agentúry APA informovala TASR, americká sieť kaviarní nedávno zatvorila viacero prevádzok v Rakúsku. Stať sa tak malo v mestách Salzburg, Innsbruck a Linz s tým, že spoločnosť ďalej vykonáva revíziu rakúskeho portfólia.
Prehlbujúca sa strata
Podľa portálu Wirtschaftscompass mal Starbucks doteraz v Rakúsku 22 pobočiek, z toho 17 v metropolitnej oblasti Viedne, a 376 zamestnancov. V obchodnom roku do konca septembra 2024 sa strata spoločnosti Starbucks Coffee Austria strojnásobila na viac ako tri milióny eur.
V roku 2024 Starbucks otvoril ešte dve nové prevádzky, ktoré však „nepriniesli očakávaný výnos“, uviedla spoločnosť vo svojej výročnej správe. Zatváranie u našich susedov prichádza iba pár týždňov po tom, čo kaviarenský gigant oznámil tvrdé reštrukturalizačné kroky. V rámci nich sa celosvetovo zatvoria stovky pobočiek, ktoré negenerujú očakávané výsledky.
„Počas skúmania sme identifikovali kaviarne, v ktorých nedokážeme vytvoriť fyzické prostredie, ktoré naši zákazníci a partneri očakávajú, alebo v ktorých nevidíme cestu k finančnej výkonnosti, a tieto prevádzky budú zatvorené,“ uviedol ešte v septembri generálny riaditeľ Brian Niccol v liste zamestnancom.
Na Slovensku sa počíta s expanziou
V súvislosti s aktuálnym dianím sme oslovili aj slovenskú vetvu populárnej siete. Tá sa naposledy rozšírila otvorením kaviarne v Banskej Bystrici a v rámci krajských miest už tak chýba iba Trnava. S expanziou však Starbucks na Slovensku nekončí a k zákazníkom by sa chcel priblížiť čo najviac.
„Starostlivo vyberáme lokality pre ďalšie kaviarne Starbucks, pričom našou prioritou je rozširovať najmä sieť regionálnych pobočiek a dostať sa čo najbližšie k našim zákazníkom. O presných lokalitách a termínoch otvorenia budeme včas informovať,“ uviedol pre interez PR zástupca Filip Púchovský.
Ako dodal, budúci rok čaká na tuzemských zákazníkov zaujímavá novinka. Tentoraz však výnimočne obíde Bratislavu a ako prví si ju užijú ľudia na severe Slovenska. „V budúcom roku sa zákazníci na Slovensku dočkajú prvej kaviarne Starbucks so službou Drive-thru, ktorá bude lokalizovaná v Žiline,“ potvrdil Púchovský.
Takzvaný drive-thru koncept je známy napríklad z pobočiek rýchleho občerstvenia. Mnohí návštevníci ho preferujú vďaka tomu, že si svoje obľúbené produkty môžu objednať a vyzdvihnúť priamo z auta. Kým veľká časť fastfoodov ho implementuje do každej prevádzky, kde je to možné, pre Starbucks pôjde o novinku.
