Prevádzky nesplnili očakávania a skončili. Známa sieť u našich susedov škrtala, na Slovensku hlási zaujímavú novinku

Jakub Baláž
Zatváranie prichádza len pár týždňov po tom, ako generálny riaditeľ spoločnosti avizoval veľké škrty nerentabilných pobočiek.

Populárna svetová sieť kaviarní Starbucks má aktuálne na Slovensku 15 kaviarní, ktoré sú lokalizované výlučne v krajských mestách s výnimkou Trnavy. O niečo viac prevádzok sa nachádza v portfóliu rakúskej odnože, no kým u nás sa hovorí o ďalšej expanzii, naši susedia škrtajú.

Ako na základe správ z agentúry APA informovala TASR, americká sieť kaviarní nedávno zatvorila viacero prevádzok v Rakúsku. Stať sa tak malo v mestách Salzburg, Innsbruck a Linz s tým, že spoločnosť ďalej vykonáva revíziu rakúskeho portfólia.

Prehlbujúca sa strata

Podľa portálu Wirtschaftscompass mal Starbucks doteraz v Rakúsku 22 pobočiek, z toho 17 v metropolitnej oblasti Viedne, a 376 zamestnancov. V obchodnom roku do konca septembra 2024 sa strata spoločnosti Starbucks Coffee Austria strojnásobila na viac ako tri milióny eur.

V roku 2024 Starbucks otvoril ešte dve nové prevádzky, ktoré však „nepriniesli očakávaný výnos“, uviedla spoločnosť vo svojej výročnej správe. Zatváranie u našich susedov prichádza iba pár týždňov po tom, čo kaviarenský gigant oznámil tvrdé reštrukturalizačné kroky. V rámci nich sa celosvetovo zatvoria stovky pobočiek, ktoré negenerujú očakávané výsledky.

Počas skúmania sme identifikovali kaviarne, v ktorých nedokážeme vytvoriť fyzické prostredie, ktoré naši zákazníci a partneri očakávajú, alebo v ktorých nevidíme cestu k finančnej výkonnosti, a tieto prevádzky budú zatvorené,“ uviedol ešte v septembri generálny riaditeľ Brian Niccol v liste zamestnancom.

Na Slovensku sa počíta s expanziou

V súvislosti s aktuálnym dianím sme oslovili aj slovenskú vetvu populárnej siete. Tá sa naposledy rozšírila otvorením kaviarne v Banskej Bystrici a v rámci krajských miest už tak chýba iba Trnava. S expanziou však Starbucks na Slovensku nekončí a k zákazníkom by sa chcel priblížiť čo najviac.

Starostlivo vyberáme lokality pre ďalšie kaviarne Starbucks, pričom našou prioritou je rozširovať najmä sieť regionálnych pobočiek a dostať sa čo najbližšie k našim zákazníkom. O presných lokalitách a termínoch otvorenia budeme včas informovať,“ uviedol pre interez PR zástupca Filip Púchovský.

Ako dodal, budúci rok čaká na tuzemských zákazníkov zaujímavá novinka. Tentoraz však výnimočne obíde Bratislavu a ako prví si ju užijú ľudia na severe Slovenska. „V budúcom roku sa zákazníci na Slovensku dočkajú prvej kaviarne Starbucks so službou Drive-thru, ktorá bude lokalizovaná v Žiline,“ potvrdil Púchovský.

Takzvaný drive-thru koncept je známy napríklad z pobočiek rýchleho občerstvenia. Mnohí návštevníci ho preferujú vďaka tomu, že si svoje obľúbené produkty môžu objednať a vyzdvihnúť priamo z auta. Kým veľká časť fastfoodov ho implementuje do každej prevádzky, kde je to možné, pre Starbucks pôjde o novinku.

Na Slovensko mieri nová značka, svoju prvú pobočku otvorí už v novembri. Konkurovať bude tým…

