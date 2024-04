Robert Fico čaká, že dôjde k vražde niektorého z popredných vládnych politikov: Korčokových voličov obviňuje z nenávisti

Ako informuje Denník N, predseda vlády Robert Fico varuje pred atmosférou po prezidentských voľbách. Kritizuje Korčokových voličov, sám sa pritom neraz uchyľuje k urážkam.

„Po uliciach oplzlo nadávajú vládnym politikom a ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia, tak intenzívne prehlbovaná Denníkom N, Smečkom či Aktualitami pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. A to nepreháňam ani milimeter. Tieto médiá nabádajú progresívneho voliča, aby bol hulvátsky a agresívny“, vyjadril sa Robert Fico. Pridal sa aj Peter Pellegrini, ktorý voličov Ivana Korčoka kritizuje za to, že sa s výsledkami volieb nedokážu zmieriť.

Fico vo videu, ktoré uverejnil na sociálnej sieti, dodal, že ak by atmosféra nebola nebezpečná pre celú spoločnosť, bola by na smiech. Posmieva sa, že ľudia si po voľbách „museli dať lexaurin a objímať sa so svojimi psíkmi a mačičkami, aby prekonali hrôzu demokratického víťazstva kandidáta vládnej koalície Petra Pellegriniho“. Dodal, že ľudia verejne popravujú na výstrahu osoby podporujúce Petra Pellegriniho, ako sú Végh či Rytmus.

Pýta sa, čo bol Korčok ako prezident pripravený robiť proti súčasnej vláde. Dodáva, že Korčok nezvládol prehru a dnes vyčíňa ako zmyslov zbavený. Fico vraví, že bojuje s nebezpečným táborom netolerantných ľudí, schopných tolerovať akékoľvek svinstvo proti vládnej koalícii. Tá sa vraj musí oprieť o normálne a tradičné Slovensko.