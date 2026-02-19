Predávala sa aj na Slovensku: Na trhu sa objavila nebezpečná kozmetika, jej používanie by ste mali zvážiť

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Môžu ohroziť citlivú pokožku aj oči.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré sa vyskytli na slovenskom trhu. Ide o mydlá na ruky a sprchovacie gély. Ich výskyt zistili na základe štátneho zdravotného dozoru. Oznámili ich do systému Safety Gate – systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch.

TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR. Ide o mydlo na ruky Lavamani Latte e Miele značky Meglio Sfuso z Talianska. Nachádza sa v bielom kanistri s plastovým uzáverom s hmotnosťou 10 kg. Vo výrobku zistili prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov, rovnako tak identifikovali mikroorganizmus Enterobacter gergoviae.

Problémové sprchovacie gély z Talianska

Ide aj o sprchovacie gély Bagnoschiuma Hypnotic a Bagnoschiuma Mosto Divino neuvedenej značky z Talianska. Výrobky sa nachádzajú v desaťkilovom bielom plastovom kanistri. Vo výrobkoch bol prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov a zistené patogénne mikroorganizmy i viaceré látky.

Foto: Úrad verejného zdravotníctva SR

Ide taktiež o mydlá na ruky Lavamani White dave a Lavamani Melon Juice neuvedenej značky z Talianska. Výrobky sa nachádzajú v bielom plastovom kanistri s objemom 25 kg. Vo výrobkoch zistili prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov i prítomnosť mikroorganizmov.

ÚVZ SR varuje pred možnými zdravotnými následkami

„Uvedené výrobky nie sú bezpečné z dôvodu prekročeného celkového počtu mikroorganizmov a prítomnosti ďalších patogénnych mikroorganizmov. Použitie takýchto výrobkov môže viesť k podráždeniu, najmä pri aplikácii na citlivú alebo porušenú pokožku, sliznice alebo do oblasti očí,“ podotýka ÚVZ SR.

