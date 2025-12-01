Predáva sa za cenu bytu: Japonsko uvádza ľudskú práčku. Kapsulu si už kupujú hotely aj veľké elektronické reťazce

Reprofoto: Youtube/Business Today

Nina Malovcová
SITA
Zázrak z Expa mieri do predaja.

Po úspechu na svetovej výstave Expo v Osake je v Japonsku na predaj zariadenie nazývané „ľudská práčka budúcnosti“, ktoré umožňuje používateľom ľahnúť si do kapsuly, zatvoriť viečko a nechať sa očistiť ako oblečenie v bežnej práčke. Samozrejme, bez otáčania.

Počas procedúry hrá hudba a zariadenie zároveň monitoruje srdcový tep a ďalšie životné funkcie. Tento prototyp si počas šesťmesačnej výstavy, ktorá sa skončila v októbri a prilákala viac ako 27 miliónov ľudí, získal veľkú pozornosť návštevníkov.

Inšpirácia z detstva

Výrobca, japonská spoločnosť Science, aktualizoval produkt, ktorý prvýkrát predstavil na výstave v Osake v roku 1970. „Náš prezident bol inšpirovaný týmto zariadením ako desaťročný chlapec,“ uviedla hovorkyňa Sačiko Maekurová.

Záujem zo zahraničia

Po tom, čo americká spoločnosť prejavila záujem o komercializáciu, sa Science rozhodla zariadenie vyrábať. Prvú jednotku zakúpil hotel v Osake, ktorý plánuje službu ponúkať svojim hosťom. Medzi ďalších zákazníkov patrí aj veľký japonský predajca elektroniky Yamada Denki.

Spoločnosť plánuje vyrobiť len približne 50 kusov, pričom cena jednej jednotky bude okolo 60 miliónov jenov, čo je približne 330-tisíc eur.

