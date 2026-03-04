Prechádzka sa zmenila na tragédiu. Pod ľudmi sa zrútila lávka, najmenej štyria neprežili

Najmenej štyria ľudia v utorok prišli o život a dvaja sú nezvestní po zrútení drevenej lávky spájajúcej dva útesy na pláži El Bocal pri severošpanielskom meste Santander. TASR o tom informuje na základe správ španielskeho telerozhlasu RTVE a agentúry EFE.
V čase nešťastia, ktoré sa stalo okolo 16.30 h, sa na lávke nachádzalo celkovo sedem mladých ľudí, povedala novinárom na mieste starostka Santanderu Gema Igualová. Jednu osobu sa podarilo zachrániť a previezli ju s podchladením do nemocnice.
Do oblasti bol vyslaný početný tím záchranárov.
Zasahovali hasiči aj námorníctvo
Zmobilizovaní boli aj miestni hasiči, námorná záchranná služba a miestna polícia. Do operácie sa zapojilo tiež záchranné plavidlo námorníctva.
Na miesto nešťastia prišla aj María José Sáenzová de Buruagaová, šéfka regiónu Kantábria. Príčina zrútenia drevenej lávky nebola bezprostredne známa.
Nahlásiť chybu v článku