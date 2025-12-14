Pozrite si prehľad: Od dnešného dňa platia veľké zmeny cestovných poriadkov pre celý kraj

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Nový celoštátny grafikon by mal pomôcť mnohým Slovákom, ktorí sa spoliehajú na verejnú dopravu.

V nedeľu vstupuje do platnosti nový celoštátny grafikon verejnej dopravy, Integrovaný dopravný systém (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pripravil pre cestujúcich v spolupráci s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec viaceré novinky. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.

Najrozsiahlejšie zmeny čakajú cestujúcich v regiónoch Gemer a Novohrad. IDS BBSK tam zavádza systémovú zmenu na trase Rimavská Sobota-Tornaľa-Rožňava.

Vďaka spolupráci s IDS Východ sa na trase Rožňava-Rimavská Sobota v pracovných dňoch zvyšuje počet spojení z pôvodných piatich na 11. Spoje budú vždy premávať s garantovaným prestupom v Tornali, kde zavedú pravidelný taktový interval. Na žiadosť zamestnancov pracujúcich na zmeny pribudne spoj z Rimavskej Soboty do Tornale po 22:00.

Viac spojení na juhu

Cestujúci sa zároveň dočkajú viac autobusových spojení na juhu kraja, zlepšenia spojenia medzi Žiarom nad Hronom a Turcom, nových zastávok i pretrasovania spojov, ktoré potešia študentov v Banskej Štiavnici.

Foto: SITA/AP

„Pri tvorbe nového grafikonu sme sa zamerali na odstraňovanie ‚bielych miest‘ a zdĺhavých prestupov, tiež zlepšujeme dochádzanie študentom a pracujúcim,“ konštatoval Radoslav Vavruš, predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá zastrešuje regionálnu dopravu v kraji.

IDS BBSK tiež pridáva štyri nové páry spojov na trase Jelšava-Plešivec, kde bude možnosť prestupu na spoje v smere do Košíc. Dopĺňa tiež chýbajúce popoludňajšie a večerné spoje z Revúcej do Jelšavy.

Zvyšuje sa aj obslužnosť obcí

V regióne, ktorý obsluhuje SAD Zvolen, dochádza k významnej zmene v prepojení okresných miest Žiar nad Hronom a Martin. Prestupy v Hornej Štubni sú po novom nastavené tak, aby cestujúci nečakali dlhšie ako niekoľko minút. Po zmenách vo vlakovej doprave sú tiež nastavené na prestup autobus – autobus v centre obce Horná Štubňa.

Počet spojení medzi Žiarom nad Hronom a Turčianskymi Teplicami narastie z troch na štyri. Ranné spoje budú v Hornej Štubni priamo nadväzovať na autobusy integrovanej dopravy Žilinského kraja smerujúce až do centra Martina.

Zvyšuje sa tiež obslužnosť obcí, v Osrblí vzniká nová konečná zastávka „Pri mlyne“ a v Hronskej Breznici sa zastávka „Sklad dreva“ presúva k hlavnej ceste, kde budú po novom zastavovať všetky spoje medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom, ktoré premávajú po tejto trase.

IDS BBSK vyhovel aj požiadavkám na lepšiu dochádzku študentov, napríklad pretrasovaním spoja zo Žarnovice do Banskej Štiavnice cez zastávku Kolpašská, školy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Škandál na bratislavských internátoch: Zamestnanci mali zneužiť kamerový systém, študentky sledovali v intímnych chvíľach

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac