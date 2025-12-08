Pozmeňovací návrh mení pravidlá: Smer a Hlas chcú nový režim kontroly oznamovateľov, aj jasné podmienky

Poslanci Hlasu-SD menia postup pri ochrane oznamovateľov.

Preskúmavanie ochrany chráneného oznamovateľa by malo byť za istých podmienok možné aj na základe podnetu zamestnávateľa. Poslanci za Hlas-SD totiž vzali späť svoj pozmeňujúci návrh k návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad, ktorý mal danú úpravu vypustiť.

Zároveň skupina koaličných poslancov z Hlasu-SD a zo Smeru-SD podala nový pozmeňujúci návrh, ktorý danú problematiku rieši.

Preskúmanie aj na podnet zamestnávateľa

Návrh hovorí o tom, že prokurátor či správny orgán by boli počas poskytovania ochrany chránenému povinní priebežne preskúmavať, či kvalifikované oznámenie, na základe ktorého sa rozhodlo o poskytnutí ochrany, spĺňa podmienku kvalifikovanosti a či bolo urobené v dobrej viere.

Urobiť by tak museli aj na základe podnetu zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, ak by podnet obsahoval informácie majúce priamu súvislosť s posúdením kvalifikovanosti oznámenia a konaním chráneného oznamovateľa v dobrej viere. V prípade, že by správny orgán či prokurátor zistili, že oznámenie nespĺňa podmienku kvalifikovanosti, alebo že nebolo urobené v dobrej viere, zrušia rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana.

Odmietajú pochybnosti o retroaktivite

Predkladatelia argumentovali, že v takomto znení by sa mali odstrániť prípadné pochybnosti o retroaktivite týchto ustanovení. „Preskúmanie poskytnutej ochrany sa bude viazať výslovne len na preverenie základných podmienok poskytnutia ochrany,“ ozrejmili. Koaličný pozmeňujúci návrh má priniesť aj ďalšie zmeny oproti pôvodnému zneniu.

Ruší sa napríklad pôvodne navrhovaná podmienka súvisu oznámenia so závažnou protispoločenskou činnosťou osoby, s ktorou je alebo bol oznamovateľ v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu. Má sa tiež zmeniť dátum účinnosti. Koalícia navrhla, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2026, nie dňom vyhlásenia. Návrh hovorí tiež o tom, že funkciu šéfa nového úradu bude do zvolenia prvého predsedu vykonávať zástupca, ktorého vymenuje predseda NR SR.

Transformácia úradu je v druhom čítaní

Vládny návrh na zmenu ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v parlamente v druhom čítaní. Rokuje sa o ňom v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy je prihlásených ešte niekoľko rečníkov.

