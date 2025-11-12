Povodne, chaos a evakuácie: Tajfún Fung-wong zasiahol Taiwan plnou silou, hlásia desiatky zranených

Oslabený tajfún Fung-wong priniesol v stredu na horské východné pobrežie Taiwanu rekordné dažde a spôsobil rozsiahle povodne. V jeho dôsledku utrpelo zranenia najmenej 51 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Ešte pred príchodom tajfúnu evakuovali taiwanské úrady niekoľko tisíc ľudí. Vo väčšine južných oblastí krajiny boli zatvorené podniky aj školy.
Časti prevažne vidieckeho okresu I-lan na východe Taiwanu postihli povodne.
Voda na niektorých miestach stúpla až o jeden a pol metra a armáda zorganizovala záchranné akcie pre uviaznutých ľudí. V meste Su’ao v utorok podľa meteorológov spadlo 648 milimetrov zrážok a viac ako 1000 domov bolo zaplavených.
Tisíce ľudí museli evakuovať
Hasičský zbor potvrdil, že približne 8 300 ľudí bolo evakuovaných do bezpečnejších oblastí, prevažne v okrese I-lan a susednom okrese Chua-lien. Predpokladá sa, že tajfún Fung-wong sa neskôr v stredu vydá smerom do Tichého oceánu.
Meteorológ z Taiwanskej centrálnej meteorologickej správy pre Reuters uviedol, že ide o nezvyčajne neskorý príchod tajfúnu do krajiny. „Leto sa predlžuje a tajfúny prichádzajú čoraz neskôr,“ vyhlásil.
