Povedal, že Titanic je nudný a nechce v ňom hrať. Toto napokon Leonarda DiCapria presvedčilo zobrať úlohu Jacka

Dnes by sme si zrejme len s ťažkosťami vedeli predstaviť veľkofilm Titanic s inými hereckými predstaviteľmi. Pravdou ale je, že skutočne nechýbalo veľa a vedľa Kate Winslet by sa v kultovej romanci odohrávajúcej sa na pozadí najväčšej námornej katastrofy ocitol iný muž. Čo napokon Leonarda DiCapria presvedčilo, aby postavu Jacka Dawsona prijal?

Pri príležitosti 25. výročia premiéry veľkofilmu Titanic režiséra Jamesa Camerona sa do kín táto snímka nielen vracia vo vylepšenej 4k a 3D verzii do kinosál po celom svete, ale na internete sa aj objavujú zákulisné informácie o tom, ako celý projekt vznikal. Bola to náročná produkcia, o čom sme písali aj v našom staršom článku. No a nechýbalo veľa, aj obsadenie by vyzeralo celkom inak.

Podľa DiCapria to mal byť nudný film

Ako nedávno režisér veľkofilmu, ktorý si odniesol 11 cenných sošiek Oscara, prezradil magazínu People, Leonardo DiCaprio nechcel postavu Jacka stvárniť. Dokonca o filme hovoril, že bude nudný. Čo ho napokon presvedčilo o tom, že účinkovanie v Titanicu bude zlomom v jeho kariére?

Ako Cameron prezradil, DiCapria musel presviedčať a nebolo to jednoduché.

„Nechcel stvárniť hlavnú postavu. (…) Nechcel to robiť. Myslel si, že je to nudný projekt,“ povedal magazínu Cameron. Ako ale doplnil, presvedčil ho tak, že mu povedal, že je to veľmi náročná úloha a ešte náročnejšia výzva.

A tie má DiCaprio veľmi rád – stačí sa pozrieť na jeho dlhý zoznam úspešných filmov a postáv, ktoré stvárnil po tom, čo sa v Titanicu objavil v hlavnej mužskej úlohe.

Odštartoval mu kariéru

Samozrejme, aj Cameron mal s Leonardom počas castingov nezhody. DiCaprio podľa neho na konkurz meškal a myslel si, že nemusí pred kamerami skúšať text zo scenára. Myslel si, že rola je už dávno jeho, keď ho tam prizvali. Cameron mu ale povedal, že mu na projekte záleží a chce do jednotlivých postáv obsadiť len tých najlepších.

Aj keď sa teda obaja zdráhali, napokon im táto spolupráca vyniesla viac než len tučné honoráre. DiCaprio bol v 90. rokoch, kedy sa Titanic nakrúcal, prakticky neznámym hercom, ktorý sa dovtedy objavil len v pár filmoch. Dá sa teda len polemizovať, či by sme o ňom počuli nebyť jeho účinkovania v tejto snímke.