Ľudia si takmer po 30 rokoch všimli v Titanicu chybu, ktorá mala zostať navždy skrytá: Tento detail unikol aj vám

Čas plynie ako voda. Ak ste si to náhodou doteraz neuvedomili, možno vás o tom presvedčí, že od premiéry filmu Titanic uplynulo takmer 30 rokov. Áno, čítate správne. Za ten čas sa stal kultovým a diváci v ňom dodnes dokážu objaviť detaily, ktoré nám pri sledovaní ušli. A vyzerá to tak, že sa im podaril ďalší takýto „úlovok“.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Legendárny režisér James Cameron obsadil do svojej snímky, ktorá aj po 28 rokoch láme divákom srdcia, hereckú dvojicu Kate Winslet a Leonarda DiCapria. A dnes si už v úlohách Rose a Jacka ani len nevieme predstaviť nikoho iného.

Pozorný fanúšik odhalil chybu

Ako to už pri filmoch takejto obrovskej výpravy býva, objavujú sa v nich chybičky, ktoré sú na prvý pohľad úplne prehliadnuteľné. Alebo mnohí z nás si ich nevšimnú, ani keď jeden a ten istý film pozerajú stále dookola. No tiktoker, ktorý si hovorí @raf_avila alebo „The Titanic Guy“ sledoval pozornejšie a upozornil na chybu, ktorú mnohí totálne prehliadli.

Konkrétne ide o scénu, v ktorej Jack nesmelo prechádza sklenenými dvermi. Keďže on aj ďalší pasažieri Titanicu sú odetí do čiernej farby, spojenie čierneho saka a skla odhalilo detail, ktorý mal zostať navždy skrytý.

V odraze skla sa na moment ukázal kameraman aj so svojou výbavou, ktorý vo výslednom zostrihu nemal čo robiť.

Diváci ju štábu odpúšťajú

Ak vám táto chyba ušla, nie ste zďaleka jediní. Podobne sú na tom aj diváci virálneho videa. Niekto v komentároch pod ním priznal, že si ho musel pozrieť až trikrát, kým si všimol, čo na záberoch nesedí.

Viacerí podotkli, že im táto chyba štábu pri sledovaní Titanicu ušla. No našli sa aj pozorní diváci, ktorí prezradili, že si ju všimli tiež, avšak im to bolo úplne jedno. „Všetci vieme, že je to film. V každom filme sa vždy nájdu chyby,“ podotkol jeden z nich.

Aj keď hovoríme o chybe, pravdou je, že Titanic je klenotom kinematografie. Snímka na jednej strane zachytáva mimoriadne smutnú udalosť vychádzajúcu z reality, na ďalšej prináša nadčasový romantický príbeh, pri ktorom sa mnohí diváci neubránia slzám. Ani opakovane.

Ak ste Titanic nejakým zázrakom nevideli, odporúčame vám to napraviť.