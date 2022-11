Ak by to DiCaprio nespravil, v Titanicu by nehral: Režisér James Cameron prezradil chybu, ktorá herca takmer stála rolu

Od premiéry filmu Titanic uplynulo už 25 rokov, no divákom dokáže stále nahnať zimomriavky. Hlavné úlohy stvárnili Leonardo DiCapio a Kate Winslet, nechýbalo však veľa a mohli by sme spomínať meno iného herca. Režisér James Cameron, ktorý stál za jeho vznikom, sa aktuálne pripravuje na premiéru očakávaného pokračovania Avatara. A v rozhovore pre magazín GQ opísal, ako DiCaprio o svoju ikonickú rolu v Titanicu takmer prišiel, uvádza UNILAD.

James Cameron si zaspomínal na konkurz a „incident“ s Leonardom DiCapriom, ktorý sa počas neho odohral. Mladý herec nemal túto úlohu od prvého momentu istú, napriek tomu, že všetkých očaril.

Ako to býva v tejto branži bežné, bol pozvaný na kamerové skúšky. Prostredníctvom nej sa malo zistiť, či im to s hereckou kolegyňou Kate Winslet bude na kamere fungovať. On to ale pochopil inak.

Cameron mu potriasol rukou a poďakoval

Neuvedomil si, že ide vlastne o ďalšiu fázu výberového konkurzu a namiesto toho si myslel, že sa má s Kate iba zoznámiť. Ukázalo sa, že sa kvôli tomuto nedorozumeniu nenaučil svoj text. Kamera však bola pripravená.

Cameron mu teda navrhol, aby ho prečítal, na čo DiCaprio odvetil, že to neurobí. Režisér bol nekompromisný a trval na tom, že buď bude počuť repliky vychádzať z jeho úst, alebo môže odísť. „Potriasol som mu rukou a poďakoval sa, že prišiel,“ opísal Cameron.

Dal mu na výber

Našťastie, DiCaprio stihol včas a hlavne správne zareagovať. Opýtal sa, či teda úlohu nedostane, ak nebude čítať. Na to mu Cameron vysvetlil, prečo je pre neho dôležitý správny výber obsadenia.

„Je to obrovský film, ktorému obetujem dva roky života. Ty už budeš dávno preč a venovať sa iným projektom a ja stále budem pracovať na postprodukcii Titanicu. Takže to nepokazím zlým výberom obsadenia. Čo znamená, že buď budeš čítať, alebo túto rolu nedostaneš,“ povedal.

Asi je každému jasné, ktorú z možností si herec vybral. Navyše, keď sa Leonardo DiCaprio a Kate Winslet zmenili na svoje postavy — Jacka a Rose — Jamesovi Cameronovi bolo jasné, že urobil dobré rozhodnutie. Svedčí o tom aj obrovský úspech, ktorý Titanic dosiahol.