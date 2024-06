Objavili sme napínavú 5-minútovú scénu, ktorú z Titanicu vystrihli: Podľa divákov mala vo filme zostať

Aj keď sa údaje o tom, koľko materiálu pre svoj najslávnejší film režisér James Cameron v skutočnosti nakrútil líšia, najčastejšie sa spomína, že surový strih trval viac než 6 hodín. Veľa scén tak z finálnej verzie Titanicu muselo zmiznúť. Mnohé z nich sa objavili ako bonusový materiál na DVD a BluRay vydaní snímky naprieč rokmi a mnohé, doposiaľ neznáme, sa na internete objavujú aj dnes. Táto ale vo filme mohla pokojne zostať.

Veľkofilm Titanic je nepochybne jedným z najlepších, aké kedy o katastrofe stroskotania neslávne známeho parníka vznikli (a že ich bolo). Finálna minutáž sa zastavila na 3 hodinách a 14 minútach, no verní fanúšikovia filmu hovoria, že by pokojne zvládli aj vyššie spomínaných 6 hodín.

Napínavá scéna, ktorá mala vo filme zostať

Aj na našom webe sme už písali o nemalom množstve vystrihnutých scén, ktoré boli vydané ako bonusový materiál na DVD a BluRay, príp. ktoré sa z času na čas objavia na internete. Táto jedna konkrétna ale aj nám – naozaj verným a poctivým fanúšikom Titanicu – z pozornosti unikla. Nielen my, ale aj jej ostatní diváci sa zhodli, že rozhodne vo filme mala zostať, pretože je mimoriadne napínavá a k finálnemu zostrihu by pridala len necelých 5 minút stopáže. O čo v nej ide?

Ide o scénu, v ktorej Jack a Rose utekajú na potápajúcej sa lodi pred naštvaným snúbencom Rose – Calom. Ten sa na nich neštíti strieľať z pištole, no keď mu dvojica unikne z dohľadu v zatopenej jedálni, zakričí na nich, nech si to spolu užijú. V tom momente si uvedomí, že Rose má na sebe jeho kabát s drahokamom v tvare srdca. Do zaplavenej jedálne za ním príde jeho pobočník Lovejoy. A tu sa začína scéna, ktorú sme vo filme už nevideli.

Cal svojmu pobočníkovi podá zbraň a zadá mu úlohu, pričom jeho odmenou bude vzácny drahokam. Musí ho však získať.

Scéna jej nesmierne napínavá, na čom sa zhodli viacerí fanúšikovia, a vôbec by neuškodilo, keby vo filme aj zostala. V celej dĺžke si ju môžete pozrieť nižšie.

