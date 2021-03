K vraku sa potápali nespočetkrát, loď dokonca poškodili: Veľkofilm Titanic stál viac, než stavba skutočnej lode

Patrí medzi najlepšie a najúspešnejšie filmy, aké v histórii kinematografii vznikli. Kedysi bol najziskovejšou snímkou všetkých čias, pokým režisér, ktorý za ním stál, nenakrútil rovnako úspešného Avatara. Dnes už mu síce prvá priečka v zárobkoch nepatrí, prvenstvo v počte získaných sošiek Oscara, ktorý sa v roku 1998 zastavil na čísle 11, dodnes (prakticky) neprekonal žiadny iný film (dotiahol sa naň len tretí Pán prsteňov). Titanic je veľkofilmom, ktorý dodnes divákov fascinuje. Pozrite si na jedinečných fotografiách, ako legendárna snímka vznikala.

Na svete azda neexistuje dospelý človek, ktorý by veľkofilm Titanic nevidel. Veľkolepá lovestory s Leonardom DiCpariom a Kate Winslet v hlavných úlohách odohrávajúca sa na pozadí najväčšej lodnej katastrofy v histórii ľudstva rozplakala milióny divákov po celom svete. A dovolíme si tvrdiť, že to dokáže ešte aj dnes – 24 rokov od svojej premiéry v kinách.

Rovnako fascinujúci ako príbeh zaoceánskeho parníka, ktorý na svojej prvej plavbe skončil, namiesto cieľovej destinácie New York, na dne Atlantiku, je aj príbeh výroby samotného filmu. Ten jeho režisér James Cameron pripravoval niekoľko rokov. Pri sledovaní výsledného filmu, viac ako 3 hodiny trvajúceho, je zrejme rovnako každému jasné, že nešlo o jednoduchú produkciu.

Posadnutý vrakmi, Titanicom obzvlášť

Cameron o nakrútení filmu, ktorý rekonštruuje potopenie najznámejšej lode histórie, sníval roky. Dalo by sa povedať, že bol lodnými katastrofami a vrakmi pochovanými na dne morí a oceánov doslova fascinovaný. Práve skaza Titanicu bola ale príbehom, ktorý mu neustále spôsoboval zimomriavky. Titanic bol preňho, ako to som sám hovoril „Everestom medzi vrakmi lodí“.

Príbeh známej lode na filmovom plátne však netúžil vždy len vymyslieť a nakrútiť, Titanic chcel vidieť na vlastné oči. Po tom, čo videl materiál nakrútený priamo z vraku lode určený pre dokument, rozhodol sa, že sa pokúsi zohnať peniaze na vlastnú expedíciu k Titanicu. Prvotne ale nezamýšľal, že by darované peniaze zo zbierky použil aj na výrobu samotného filmu. To prišlo až neskôr, keď sa schyľovalo k jeho návšteve najznámejšej lode na dne Atlantického oceánu.

Cameron – už vtedy ostrieľaný režisér, ktorý si celosvetovú slávu a uznanie získal vďaka sci-fi filmom, na ktorých pracoval (Terminátor, pokračovanie Votrelca) – tentokrát ale vedeniu štúdia 20th Century Fox poskytol celkom iný príbeh. Trojhodinová romanca, ktorá je vlastne akoby príbehom Rómea a Júlie zasadená na zaoceánsky parník. Režisér mal šťastie, pretože práve niečo také štúdio chcelo, akurát boli prekvapení, že nič z dovtedajšej tvorby Camerona tam nebude príznačné.

Skúsený režisér im však ponúkol spôsob, ako môžu vystavať propagačnú kampaň k zamýšľanému filmu. Tá bola postavená na tom, že sám režisér sa kvôli svojmu najnovšiemu filmovému počinu ponorí na dno Atlantiku, aby mohol vyrozprávať slávnu lodnú katastrofu. Presvedčiť sa ich napokon podarilo a Cameron si mohol splniť svoj veľký sen.

Pri ponáraní sa k vraku Titanic poškodili

K Titanicu sa v špeciálnej ponorke dostal v priebehu 2 rokov niekoľkokrát, 12-krát len v roku 1995, kedy produkcia filmu už viac-menej naplno bežala, hlavní hrdinovia ale ešte obsadení neboli. Neustále potápanie sa v ponorke k Titanicu však bolo nielen finančne nákladné, ale aj mimoriadne nebezpečné. Presne, ako sa hovorí aj v samotnom filme, na dne Atlantiku stačil len jediný zlý pohyb a v priebehu pár sekúnd by všetci na palube zomreli.

Potápanie k vraku však nešlo úplne podľa predstáv. Produkčnému tímu, ktorý tvorili aj profesionálni prieskumníci prevažne ruskej národnosti vlastniaci potrebné vybavenie, sa pod vodou nešťastnou náhodou zrazilo jedno z ramien ponorkového robota s trupom lode. To poškodilo ako drahý stroj, našťastie bez straty na životoch, tak aj samotný Titanic. Časť ramena zostala nenávratne roztrúsená po vraku.

Pri skúmaní kajuty kapitána lode Edwarda Johna Smitha sa prepadla jedna z jej stien, čím sa odhalil interiér celého miesta. Nešťastnou náhodou tiež filmári poškodili aj vstup do siene s veľkým schodiskom.

Slávnou loďou bol doslova posadnutý

Dlhé dva roky trvalo, kým Cameron dokázal nakrútiť potrebný materiál, ktorý následne slúžil ako úvod k viac ako 3-hodinovému eposu. Keď boli práce s nakrúcaním skutočného vraku hotové, pustil sa pretavovania námetu do podoby scenára. Ovplyvnený tým, čo o Titanicu vedel, a tým, čo videl na dne oceánu, nechcel na plátna priviesť len pútavú romancu. Chcel si uctiť najmä pamiatku tých, ktorí 15. apríla 1912 navždy zmizli v hlbinách ľadových vôd Atlantiku.

Písaniu scenára predchádzalo množstvo príprav, len pol roka strávil študovaním rôznych historických prameňov, ktoré sa zachovali o posádke a pasažieroch. „Čítal som všetko, čo som len mohol. Vytvoril som si extrémne detailnú časovú os dní plavby a veľmi detailnú os poslednej noci Titanicu,“ prezradil Cameron.

Práve historicky presné detaily sú vo výsledku to, čo notorických milovníkov skazy Titanicu na filme Jamesa Camerona tak upútalo. Na celom projekte si dal ako scenárista a režisér veľmi záležať, neustále bol ponorený v historických materiáloch i knižkách. Sledoval dokumenty i celovečerné filmy, vo svojej kancelárii si dokonca vybudoval aj knižnicu umiestnenú na ploche jednej celej steny, kde mal vyložené len knižky o Titanicu. Komunikoval aj s historikmi, ktorí preskúmali každú časť scenára a ak v niečom boli nezrovnalosti, Cameron to prepísal. V tomto ohľade teda odviedol doslova precíznu prácu. A rovnako to bolo aj pri nakrúcaní samotného filmu.

Historická presnosť projektu i makiet

Rozpočet filmu sa napokon vyšplhal na sumu 200 miliónov dolárov, čiastka však nezohľadňuje finančné prostriedky použité na reklamnú kampaň, ktorá bola v tom čase doslova masívna. Titanic bol všade. Opäť zapĺňal titulné stránky novín a magazínov, tentokrát ale v celkom inej a viac-menej veselšej súvislosti. Veľkofilm, kvôli ktorému boli tvorcovia ochotní riskovať svoj život na dne Atlantiku a dali kvôli nemu postaviť vernú maketu samotnej lode, chcel vidieť každý.

Produkcia však bola rovnako zložitá, ako predprípravné práce. Bolo to z časti aj kvôli detailistovi Cameronovi, ktorý stále trval na svojom, že jeho film bude hodnoverným zobrazením tragického potopenia parníka.

Režisér s tímom dizajnérov dostal prístup k súkromnému archívu spoločnosti Harland and Wolff, ktorá vtedy Titanic postavila. Prezrieť si mohli všetko – konštrukčné plány lode, dokonca aj to, aké tapety boli použité na stenách niektorých kajút. Zaujímavé pritom je, že o všetkých týchto dokumentoch sa dlhé roky nevedelo a všetci boli v tom, že sa nenávratne stratili. Keď si všetko dôkladne naštudovali, mohlo sa začať s výstavbou hodnovernej makety lode. Štúdio si dokonca prenajalo obrovskú vodnú nádrž s objemom 17 miliónov galónov, do ktorej sa časti modelu lode zmestili. Všetky doplnky na lodi do posledného detailu súhlasili s tými, ktoré sa potopili s Titanicom. Tvorcovia filmu na čele s „posadnutým“ Cameronom mysleli naozaj na všetko.

Komplikovanú výrobu filmu si odtrpeli najmä herci

Nakrúcať sa naplno začalo v júli 1996 na mori neďaleko Darmouthu v Novom Škótsku, kde boli nakrútené zábery expedície lode Akademik Mstislav Keldysh. V septembri už bol celý štáb v štúdiách Fox Baja v Rosarite v Mexiku, kde na nich čakala novo vystavaná maketa Titanicu a jeho jednotlivých súčastí. Produkčný tím musel bojovať s malou nepríjemnosťou – maketa totiž bola postavená opačnou stranou ako skutočná loď. Pri nakrúcaní scény naloďovania sú tak všetky zábery otočené vertikálne, aby sedeli uhly. Samozrejme, bolo toho viac.

Svoje si na pľaci užili aj herci, predovšetkým ústredná dvojica zaľúbencov – DiCaprio s Winslet. Tí museli absolvovať nakrúcanie scén vo vode, v ktorej bola často veľmi nízka teplota a mnohí herci si kvôli tomu prešli aj ťažkými zápalmi pľúc. Nehovoriac o tom, že Cameron bol na hercov (a aj zvyšných členov štábu) často nepríjemný a nebál sa na nich aj zvýšiť hlas, keď spravili pred kamerou niečo, čo si on predstavoval úplne inak.

Kate Winslet si ale okrem iného z nakrúcania odniesla aj niekoľko modrín. Tie boli také viditeľné, že maskéri jej ich museli buď pretierať make-upom, prípadne si spraviť kompletný foto záznam, aby ich mohli herečke kvôli kontinuite záberov aj správne dorábať.

Ani zranenia hercov však Camerona neobmäkčili a on sa k nim správal stále rovnako, pretože chcel vytvoriť pôsobivý film hodný uznania. Aj kvôli svojej vznetlivej povahe si získal u hercov prezývku „najstrašnejšieho muža Hollywoodu“. Samozrejme, pracovať s ním bolo pre hercov poctou a všetci boli z práce na tak veľkolepom projekte nadšení a vytvorili si s ním priateľské puto.

Rekordný úspech

Napokon to ale za všetky tie prechladnutia, zápaly pľúc, obličiek a iných infekcií stálo. Cameron nakrútil film podľa svojich predstáv. Štúdio ale príliš nadšené nebolo – nakrúcanie malo pôvodne trvať len zhruba 138 dní, natiahlo sa na 160. Výsledný rozpočet presiahol hranicu 200 miliónov dolárov, z čoho vyplýva, že jedna minúta filmu stála aj viac ako 1 milión. Rozpočet dokonca presiahol náklady, ktoré boli využité na stavbu reálneho Titanicu.

Po dokončení filmu mal Cameron na stole viac ako 3-hodinový projekt. Štúdio sa ho snažilo presvedčiť, že ho má ešte zostrihať o hodinu záberov. On však odmietol a trval na svojom, pôvodne mal totiž film obsahovať ešte ďalšie scény, ktoré by zo snímky spravili naopak film o hodinu dlhší. Napokon štúdio ustúpilo a film v kinách uviedlo, aj keď sa obávalo nerentabilnosti projektu – veď kto by išiel do kina na tak dlhý film?

To, čo nasledovalo potom, je už známe každému – do kín sa dostal fenomén, ktorý dlhodobo kraľoval rebríčku najzárobkovejších filmov všetkých čias. Titanic zarobil celosvetovo viac ako 2 miliardy dolárov. Mnohí diváci vtedy chodili na film aj viackrát, pretože to bol skutočne pôsobivý príbeh, ktorý sa viackrát vidieť oplatilo. Titanic si získal divákov i kritikov. Na Oscaroch v roku 1998 získal nomináciu v 14 kategóriách (nominovaný mohol byť 17, tri mu ušli), získal napokon 11 cenných sošiek.

Viac fotografií z nakrúcania veľkofilmu Titanic nájdete v galérii: