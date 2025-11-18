Potravinárom narástli tržby o desiatky miliónov: Títo obchodníci vládnu rebríčku, darilo sa hlavne najväčším hráčom

Foto: TASR - Dano Veselský, TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Tržby sa zvýšili najväčším hráčom na trhu, menším firmám, naopak, klesli.

Slovenský potravinársky sektor ako celok zaznamenal v minulom roku medziročný rast tržieb o 140 miliónov eur. Celková suma sa zvýšila z 5,865 miliardy eur na 6,005 miliardy eur. Vyplýva to z analýzy účtovných závierok firiem, ktorú vypracoval portál valida.sk.

Skupine 41 najväčších spoločností, s tržbami nad 30 miliónov eur, sa tržby podľa analýzy zvýšili o 150 miliónov eur alebo 4 %. Naopak, stredne veľkým firmám, ktoré majú tržby 3,5 až 30 miliónov eur, klesli v priemere o 2 %. Túto kategóriu tvorilo 135 firiem.

Dominuje spracovanie mäsa

Rebríčku top potravinárov podľa tržieb v roku 2024 dominovali spracovatelia mäsa, ktorí sú v prvej osmičke až štyria. Na čele sú opäť s výrazným odstupom spoločnosti Nestlé Slovensko (279 miliónov eur) a MEGGLE Slovakia (276 miliónov eur). Prvú trojku uzatvárajú mäsiari z MECOM GROUP (186 miliónov eur). Nasledujú I.D.C. Holding (163 miliónov eur) a Považský cukor (163 miliónov eur).

Tržby nie sú všetko, upozornila analytička

Tržby ako ukazovateľ však nehovoria celý príbeh firmy, upozornila Renáta Kiselicová z Valida.sk.

Rast tržieb napríklad nehovorí nič o tom, ako rastú náklady, ako sa vyvíja ziskovosť, prípadne iné dôležité ukazovatele. Aj firma, ktorej rastú tržby, môže byť v problémoch,“ vysvetlila.

Iný pohľad na výkonnosť podniku ponúka zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA), ktorý je jedným z kľúčových ukazovateľov finančnej analýzy. Jeho hlavnou výhodou je práve to, že vylučuje zo zisku určité položky, a tým poskytuje presnejší obraz o základnej ziskovosti a operačnej efektívnosti spoločnosti.

Analýza ukázala, že najväčšiu EBITDA v roku 2024 v potravinárskom sektore vytvorila spoločnosť I.D.C. Holding, a to na úrovni 39,8 milióna eur. Nasleduje Pierre Baguette so sumou 25,4 milióna eur, mliekari MEGGLE Slovakia (25,2 milióna eur) a Nestlé Slovensko (22,3 milióna eur).

Najväčší rast taktiež v mäsiarstve

Portál sa pozrel aj na najrýchlejšie rastúcich výrobcov potravín medzi rokmi 2021 až 2024. Analýza hodnotila priemerné percento, o ktoré sa v tomto trojročnom období každoročne zvyšovali tržby firmy (CAGR). „V tomto prípade teda nie je dôležitá výška tržieb, ale tempo ich rastu. Prudko rásť môže aj veľmi malá firma,“ priblížila Kiselicová.

Najrýchlejšie rastúcou firmou sa podľa zvolenej metodiky stala mäsiarska spoločnosť MITESO, ktorá dosiahla zloženú ročnú mieru rastu 133 %. Nasledujú výrobca olejov a tukov BELL Zvolen (100 %) a výrobca výživových doplnkov ORIN Group (62 %).

