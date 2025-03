Pospíme si o hodinu kratšie. Blíži sa ďalšie striedanie času, už v tento deň si nezabudnite prestaviť hodinky

Už o pár dní to opäť príde. Hodinky si budeme posúvať o hodinu dozadu. Zimný čas sa bude meniť na letný.

Posledný marcový víkend bude tento rok opäť v znamení zmeny času. V nedeľu nadránom 30. marca sa čas posunie z 2:00 hod. na 3:00 hod., čo znamená, že si pospíme o hodinu kratšie. Skončí teda platnosť stredoeurópskeho času (SEČ), na ďalšieho zhruba pol roka vstúpi do platnosti stredoeurópsky letný čas (SELČ).

Hlavným cieľom bolo šetrenie energie

Na území Slovenska stredoeurópsky letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. V roku 1999 sa prvýkrát SELČ končil v októbri, dovtedy sa stredoeurópsky čas začínal koncom septembra.

Niektoré štáty SELČ nemajú. Posúvať hodiny nemá význam v krajinách na rovníku, kde sú deň a noc približne rovnako dlhé – 12 hodín. So zmenami času skoncovali aj v Rusku, kde sa čas menil naposledy na jar 2011. Hlavným cieľom zavedenia stredoeurópskeho letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Ľudia, ktorí v lete vstávajú pred siedmou hodinou ráno, však napríklad minú viac energie, lebo musia svietiť.

Napriek tomu odborníci tvrdia, že je to málo v pomere k tomu, čo sa ušetrí večer. Posúvať čas budeme minimálne ešte do roku 2027, a možno aj dlhšie. V Európskej únii sa plánujú touto témou zaoberať až koncom roka 2026, skôr teda koniec striedania času nenastane, upozornil portál Kalendár. Je teda zatiaľ otázne, ako to napokon skončí.