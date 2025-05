Poslanec sa tvrdo pustil do filmu MIKI: Černák je vraj v snímke vykreslený zle, v skutočnosti bol iný

V slovenských kinách sa premieta film MIKI, ktorý spracúva príbeh jednej z najkontroverznejších postáv slovenskej histórie – niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka. Viacerí však kritizovali tvorcov filmu, že robia z Černáka hrdinu a istým spôsobom ho legitimizujú.

„Videl som veľa filmov a veľa kníh som prečítal na základe skutočných príbehov zločincov, či už z mafiánskeho prostredia v Amerike alebo v Taliansku, ale všetky nakoniec evokovali v ľuďoch, že v podstate ten zločinec nebol až taký zlý,“ uviedol v rozhovore pre portál SITA poslanec NR SR za Progresívne Slovensko a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.

Jediný spravodlivý

„Autori dvoch filmov o Černákovi prezentujú, že chceli ukázať, čo tu bolo, aké to bolo nebezpečné, lenže z toho neukázali nič. Miki tam rozpráva, že máme biznis, robíme biznis. Ale aký biznis? Že čo to bolo, že vraždili ľudí, vypaľovali ľudí, vydierali, strašili. Toto tam nikde nebolo v tom filme,“ upozornil policajný exprezident. Černák je tam podľa neho vykreslený, ako keby on bol ten jediný spravodlivý a likviduje všetkých zlých mafiánov naokolo.

„Všetci sú vykreslení ako nejakí zlosynovia, len on je ten, čo tu vlastne robí poriadok. Dokonca sa vyrovná aj s tajnou službou, aj s Albáncami a so všetkými, ako keby bez neho tu bol ešte väčší chaos ako s ním,“ kritizoval Spišiak obsah filmu MIKI. Prízvukoval, že sa v skutočnosti ani nedá opísať, aká panika a strach panovali vtedy v slovenskej spoločnosti z masívneho rozmachu podsvetia.

Spišiak upozorňuje, že ak by sa taký symbol organizovaného zločinu, akým je Mikuláš Černák, dostal na slobodu, bude to motivovať aj novovznikajúce zločinecké gangy. „Mladí chlapci aj dnes veľakrát nemajú prácu, sú nešťastní, lebo všetci chcú mať krásne ženy, krásne autá, veľa peňazí. A keď videli film o Černákovi, tak si povedia, tak toto je ono. Černák síce tvrdí, že by chcel resocializovať – odhovárať mladých chlapcov od takéhoto spôsobu života, lenže už len tým, že by sa dostal na slobodu, sú takí, čo by si povedali, že to stojí za to,“ vysvetľoval Spišiak.

Mladých to vraj láka

Životný štýl mafiánov napriek svojim rizikám je aj dnes pre mnohých mužov lákavý. „Rozprával som sa so všelijakými mafiánmi. Poviem príklad jedného. Tesne pred Vianocami sme ho zadržali a mal ísť do väzby. Tak mu hovorím, stálo ti to za to, byť mafiánom? Ideš do väzby akurát na Vianoce, toto si chcel? On na to hovorí, pán Spišiak, viete, ja som bol mafiánom päť rokov, ale za tých päť rokov som zažil viac, ako vy zažijete za celý svoj život. Takto to oni vnímajú,“ priblížil Spišiak.

„Vidím tých chlapcov ráno na parkovisku, ako miešajú betón, proste nemajú žiadnu šancu sa dopracovať k nejakému väčšiemu blahobytu. A oni si už teraz nepamätajú, čo bolo na začiatku 90. rokov. Nevidia tú brutalitu, tú hrôzu, že sa ľudia báli chodiť po uliciach, báli sa pozrieť na týchto ľudí, báli sa všetkého možného. Toto v tých filmoch nevidieť a nevidieť ani ten psychologický vplyv,“ vraví Spišiak.

„Musím povedať, že pan Ondrík bol lepší Černák ako sám Černák,“ uviedol Spišiak na margo filmu MIKI. „Černák v skutočnosti nebol ani taký výrečný… on to proste zahral lepšie, ako bola skutočnosť,“ okomentoval herecký výkon Milana Ondríka policajný exprezident.