Kuriér pošliapal balík, lebo bol príliš veľký : Ľudia sú pohoršení. K incidentu sa vyjadrila aj spoločnosť

Foto: TikTok - scorpion99.9 (reprofoto)/Packeta (ilustračná)

Roland Brožkovič
Problémový pracovník mal dostať výpoveď.

Od kuriérov sa očakáva, že balík doručia bez poškodenia či iných problémov, no zrejme nie vždy to platí a v poslednom čase pribúdajú sťažnosti. Najnovšia sa týka pracovníka českej Zásielkovne.

Na sociálnych sieťach sa objavilo video natočené na jednom zo sídlisk v Brne, na ktorom zjavne nahnevaný kuriér pošliapal balík, aby ho vopchal do výdajného boxu. „Takto Zásielkovňa doručuje vaše balíky,“ píše sa v popise videa, ktoré sa stalo virálnym.

Reakcia spoločnosti

Video už riešila aj samotná spoločnosť. Údajne ho poslala zmluvnému partnerovi, pre ktorého kuriér pracoval. „Ten s ním okamžite ukončil spoluprácu. Od dnešného dňa už kuriér nebude doručovať naše balíky. Takéto zaobchádzanie so zásielkami je pre nás úplne nepochopiteľné a neprijateľné. Ktokoľvek sa bude takto správať, pre Zásielkovňu už jazdiť nesmie, “ napísala spoločnosť priamo pod videom.

@scorpion99.9 #zasilkovna #zasilkovna .cz #mustsee #viral #baliky ♬ původní zvuk – 🪆Skorpion

Iba v máji sme vás pritom informovali, že jeden z kuriérov, tentoraz v Leviciach, nechal balíky len tak pohodené na ulici pred jedným z výdajných boxov. Na situáciu upozornila jedna zo zákazníčok v skupine Levické veci verejné BEZ CENZÚRY na sociálnej sieti, ktorá si išla prebrať zásielku. Malo navyše ísť o zaplatené balíky, čo vyvolalo ešte väčšiu vlnu pohoršenia. Pod príspevkom sa objavilo veľké množstvo hanebných komentárov na adresu kuriéra či spoločnosti.

„V súvislosti so záležitosťou týkajúcou sa zásielok na chodníku pred výdajným boxom v Leviciach by sme chceli uviesť, že išlo o ojedinelé zlyhanie ľudského faktora. Situáciu vnímame z hľadiska kvality našich služieb ako neštandardnú a poľutovaniahodnú. Bezodkladne po zistení incidentu sme prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy. Zásielky boli riadne zabezpečené a doručené adresátom,“ uviedla vtedy spoločnosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšia katastrofa, dedina už neexistuje: Po dažďoch sa zosunula pôda, o život prišlo viac ako…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac