Kuriér pošliapal balík, lebo bol príliš veľký : Ľudia sú pohoršení. K incidentu sa vyjadrila aj spoločnosť

Od kuriérov sa očakáva, že balík doručia bez poškodenia či iných problémov, no zrejme nie vždy to platí a v poslednom čase pribúdajú sťažnosti. Najnovšia sa týka pracovníka českej Zásielkovne.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video natočené na jednom zo sídlisk v Brne, na ktorom zjavne nahnevaný kuriér pošliapal balík, aby ho vopchal do výdajného boxu. „Takto Zásielkovňa doručuje vaše balíky,“ píše sa v popise videa, ktoré sa stalo virálnym.
Reakcia spoločnosti
Video už riešila aj samotná spoločnosť. Údajne ho poslala zmluvnému partnerovi, pre ktorého kuriér pracoval. „Ten s ním okamžite ukončil spoluprácu. Od dnešného dňa už kuriér nebude doručovať naše balíky. Takéto zaobchádzanie so zásielkami je pre nás úplne nepochopiteľné a neprijateľné. Ktokoľvek sa bude takto správať, pre Zásielkovňu už jazdiť nesmie, “ napísala spoločnosť priamo pod videom.
Iba v máji sme vás pritom informovali, že jeden z kuriérov, tentoraz v Leviciach, nechal balíky len tak pohodené na ulici pred jedným z výdajných boxov. Na situáciu upozornila jedna zo zákazníčok v skupine Levické veci verejné BEZ CENZÚRY na sociálnej sieti, ktorá si išla prebrať zásielku. Malo navyše ísť o zaplatené balíky, čo vyvolalo ešte väčšiu vlnu pohoršenia. Pod príspevkom sa objavilo veľké množstvo hanebných komentárov na adresu kuriéra či spoločnosti.
„V súvislosti so záležitosťou týkajúcou sa zásielok na chodníku pred výdajným boxom v Leviciach by sme chceli uviesť, že išlo o ojedinelé zlyhanie ľudského faktora. Situáciu vnímame z hľadiska kvality našich služieb ako neštandardnú a poľutovaniahodnú. Bezodkladne po zistení incidentu sme prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy. Zásielky boli riadne zabezpečené a doručené adresátom,“ uviedla vtedy spoločnosť.
