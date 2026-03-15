Polícii unikali na Audi a vyhadzovali na cestu železných ježkov: Podozrivých z výbuchu bankomatu už obvinili

V súvislosti so štvrtkovým (12. 3.) výbuchom bankomatu v Demänovskej Doline v okrese Liptovský Mikuláš vzniesol vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline obvinenie trom občanom Poľskej republiky vo veku 46, 48 a 53 rokov.
Obvinení sú za zločin krádeže spáchanej v štádiu pokusu v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a v súbehu s prečinom útoku na orgán verejnej moci spáchané formou spolupáchateľstva. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
Na cestu vyhadzovali železných ježkov
„Traja maskovaní páchatelia po výbuchu mali z miesta ujsť na osobnom motorovom vozidle značky Audi na neznáme miesto. Do pátrania po vozidle a po podozrivých osobách boli prostredníctvom operačného strediska KR PZ v Žiline zapojené všetky dostupné sily a prostriedky, ako aj vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a súčasne boli využité policajné drony,“ spresnila Šefčíková.
Podozrivé osoby začali počas prenasledovania políciou na cestu vyhadzovať tzv. železných ježkov, následkom čoho dostala hliadka polície defekt. Po intenzívnom pátraní vozidlo našli v Ružomberskom okrese a smerovalo na Oravu, kde prenasledovanie skončilo v obci Sedliacka Dubová v okrese Dolný Kubín.
Policajti použili zbraň
„Voči unikajúcemu vozidlu policajti využili oprávnenie použitia služobnej zbrane – varovných výstrelov. Na varovné výstrely vodič vozidla nereagoval a unikal ďalej. Z uvedeného dôvodu jeden zo zasahujúcich policajtov opätovne použil zbraň a zasiahol zadné ľavé koleso. Napriek poškodenej pneumatike vozidlo naďalej unikalo. Následne vozidlo dostalo šmyk a narazilo do oplotenia rodinného domu,“ priblížila zásah hovorkyňa s tým, že po zastavení vozidla sa posádka snažila o útek, avšak v tom im zabránili hliadky polície.
Dodala, že za bezohľadnú jazdu, pri ktorej malo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia viacerých účastníkov cestnej premávky, vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne 48-ročnému vodičovi obvinenie aj za zločin všeobecného ohrozenia.
„Ďakujeme všímavým občanom, ktorí neváhali a ihneď po výbuchu bankomatu kontaktovali políciu. Práve ich rýchla reakcia a zodpovedný prístup výrazne prispeli k rýchlemu zásahu a zadržaniu podozrivých osôb,“ doplnila.
