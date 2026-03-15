Polícii unikali na Audi a vyhadzovali na cestu železných ježkov: Podozrivých z výbuchu bankomatu už obvinili

Reprofoto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Nina Malovcová
TASR
Polícia obvinila trojicu podozrivých a navrhla väzbu.

V súvislosti so štvrtkovým (12. 3.) výbuchom bankomatu v Demänovskej Doline v okrese Liptovský Mikuláš vzniesol vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline obvinenie trom občanom Poľskej republiky vo veku 46, 48 a 53 rokov.

Obvinení sú za zločin krádeže spáchanej v štádiu pokusu v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a v súbehu s prečinom útoku na orgán verejnej moci spáchané formou spolupáchateľstva. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.

Na cestu vyhadzovali železných ježkov

„Traja maskovaní páchatelia po výbuchu mali z miesta ujsť na osobnom motorovom vozidle značky Audi na neznáme miesto. Do pátrania po vozidle a po podozrivých osobách boli prostredníctvom operačného strediska KR PZ v Žiline zapojené všetky dostupné sily a prostriedky, ako aj vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a súčasne boli využité policajné drony,“ spresnila Šefčíková.

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR – Košický kraj

Podozrivé osoby začali počas prenasledovania políciou na cestu vyhadzovať tzv. železných ježkov, následkom čoho dostala hliadka polície defekt. Po intenzívnom pátraní vozidlo našli v Ružomberskom okrese a smerovalo na Oravu, kde prenasledovanie skončilo v obci Sedliacka Dubová v okrese Dolný Kubín.

Policajti použili zbraň

„Voči unikajúcemu vozidlu policajti využili oprávnenie použitia služobnej zbrane – varovných výstrelov. Na varovné výstrely vodič vozidla nereagoval a unikal ďalej. Z uvedeného dôvodu jeden zo zasahujúcich policajtov opätovne použil zbraň a zasiahol zadné ľavé koleso. Napriek poškodenej pneumatike vozidlo naďalej unikalo. Následne vozidlo dostalo šmyk a narazilo do oplotenia rodinného domu,“ priblížila zásah hovorkyňa s tým, že po zastavení vozidla sa posádka snažila o útek, avšak v tom im zabránili hliadky polície.

Dodala, že za bezohľadnú jazdu, pri ktorej malo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia viacerých účastníkov cestnej premávky, vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne 48-ročnému vodičovi obvinenie aj za zločin všeobecného ohrozenia.

„Ďakujeme všímavým občanom, ktorí neváhali a ihneď po výbuchu bankomatu kontaktovali políciu. Práve ich rýchla reakcia a zodpovedný prístup výrazne prispeli k rýchlemu zásahu a zadržaniu podozrivých osôb,“ doplnila.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na sociálnych sieťach kolujú teórie, že zomrel. Netanjahu konšpirácie vysmieva vo videu z kaviarne

Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí

